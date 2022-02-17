الجيش الأردني: عصابات التهريب على الحدود مع سوريا تستخدم طائرات مسيرة وسيارات عالية الجاهزية

أكد العقيد الركن زيد الدباس، من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، أن عصابات تهريب المخدرات على الحدود المشتركة مع سوريا، تستخدم طائرات مسيرة وسيارات عالية الجاهزية.

وقال العقيد الركن "الدباس"، أنه تم رصد أكثر من 160 جماعة تقوم بعمليات تهريب المخدرات على الحدود، يرافقها في بعض الأحيان عصابات مسلحة.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة رؤيا الأردنية، خلال مؤتمر صحفي في الحدود الشمالية الشرقية بين الأردن وسوريا، اليوم الخميس. أكد أن الجيش الأردني جمع معلومات عن مجموعات التهريب تتضمن "طريقة تصنيعهم للمخدرات وطريقة عملهم ورصدهم للحد الأردني".

ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية تشاركت مع الجانب السوري "كافة المعلومات، والتقينا بمختلف القيادات من الجانب السوري"، مشيرا إلى تعاون بين الجانبين في هذا الإطار، معللا: "الجانب الرسمي السوري، هو المعني بالتعامل مع الجماعات الموجودة في الداخل السوري".

وقال: "السنوات الماضية شهدت حالة من الفوضى على الحدود من الجانب السوري، ومنذ عام شهدت الحدود هدوء نسبي، وكان الأردن أحد هذه الأسباب التي تسبب بالهدوء".

تغيير قواعد الاشتباك

إلى ذلك أعلن مدير الإعلام العسكري العقيد الركن مصطفى الحياري، أن الجيش الأردني "قتل 30 شخصا من المهربين وأحبط 16 مليون حبة مخدر و17 الف كف حشيش منذ تغيير قواعد الاشتباك".

وقال مدير الإعلام العسكري الأردني، العقيد الركن مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واضحة لجميع المرتبات بتحمير العيون".

وتابع أن الملك عبد الله الثاني "أكد ضرورة التعامل بكل حزم وشدة مع من تسول له نفسه بأن يمس أمن الأردن"، مشددا على أن "كل من تسول له نفسه بأنه يستطيع أن يسيء للمملكة سيواجه الموت ببنادق رجال لا يعرفون النوم والراحة".

وأكد مدير الإعلام العسكري أن "القوات المسلحة الأردنية تقوم بالتصدي لعمليات تهريب المخدرات بالنيابة عن دول المنطقة والعالم بأسره"، مضيفا بأن "المخدرات لا تعرف الحدود وتهدم الأسر والأخلاق وتهدد الأمن المجتمعي العالمي".

وأشار إلى أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي كان قد أوعز بتغيير قواعد الاشتباك"، مؤكدا أنها "انطلقت من القواعد الأردنية المستندة إلى الرسالة الوطنية بالحفاظ على سلامة الوطن وكرامته".

وأضاف أنه "منذ بدء سريان قواعد الاشتباك الجديدة، بالتعامل الحازم مع المهربين، لم يروا إلا العيون الحمراء التي تقضي على كل من تسول له نفسه لإدخال السموم لأبنائنا".