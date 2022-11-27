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الجيش الأمريكي يفتقر إلى 10 آلاف مجند العام الجاري

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:36
عنصر من الجيش الأمريكي
عنصر من الجيش الأمريكي

أشارت وسائل إعلام عن تحد جديد في مواجهه الجيش الأمريكي.

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وكشف ستيف بينون الصحافي بموقع "19FortyFive" الإخباري أن مزيدا من المجندين في جيش أمريكا يعانون من الوزن الزائد، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تنظيم دورات تدريبية أساسية أولية بهدف إعداد المجندين وفقا لمعايير الوزن.

ويفتقر الجيش الأمريكي إلى 10 آلاف مجند العام الجاري، ويعود ذلك في الأصل إلى انتشار السمنة بين المرشحين للخدمة وجرائمهم الجنائية السابقة، إذ أن 23% فقط من الشباب الأمريكي يستجيبون لمتطلبات القوات المسلحة اليوم بحسب الصحافي بينون.

وستسمح " الدورات التدريبية الأولية " بتقليل الفروق في اللياقة البدنية بين المرشحين للجيش الأمريكي. إذ لا تنحصر المشكلة في الاهتمام بخدمة الجيش بل في جذب المرشحين المؤهلين.

وعبر خبراء أمريكيون أكثر من مرة عن شكوكهم في مستوى تدريب الجيش الأمريكي.

وأعتبر روبرت أو برايان وهو مستشار سابق للأمن القومي الأمريكي إن قوات مشاة البحرية والقوات النووية فقط تتميز بكفاءة عالية، بينما تعتبر القدرات القتالية للفروع الأخرى للقوات المسلحة الأمريكية ضعيفة، وضعيفة للغاية.

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