الجيش الليبي يطلق حملة لتطهير جنوب البلاد من الجماعات التشادية المسلحة

اعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في بيان الجمعة، اطلاق عملية واسعة تستهدف طرد مجموعات تشادية معارضة تتواجد في جنوب البلاد.

وشدد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش في البيان على انه لن يُسمح بان تكون ليبيا نقطة انطلاق لتهديد جيرانها من قبل اي تشكيلات او جماعات مسلحة لم يجددها، او لاي اعمال غير شرعية.

وستشمل الحملة المرتقبة عمليات امنية تستهدف تطهير الفي وحدة سكنية يقطنها معارضون تشاديون وعائلاتهم في منطقة ام الارانب جنوب غربي البلاد، بحسب ما اوضح خليفة العبيدي آمر شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش، والذي يطلق عليه تسمية "القوات المسلحة العربية الليبية".



وقال العبيدي ان العميد صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر وقائد القوات البرية في الجيش، وصل الى مناطق قرب الحدود مع تشاد من اجل الاشراف على العمليات العسكرية الرامية الى تطهيرها مما وصفها بانها عصابات مسلحة، مشيرا الى ان تلك المناطق تم استهدافها بغارات جوية مسبقا.

وقبل أربع سنوات، احتل متمردون تشاديون بالقوة الوحدات غير المكتملة البناء والمخصّصة لإيواء عائلات ليبية.

وتهدف تلك العمليات الى تامين السكان من الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر والارهاب، وفقا لوزارة الدفاع في مناطق سيطرة حفتر في الشرق الليبي.

وكانت ليبيا غرقت في الانقسامات والصراعات على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان السلطة فيها حاليا، احداهما في الشرق ويرأسها أسامة حمّاد المكلف من مجلس النواب، والثانية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في الغرب وتتخذ مقرها في العاصمة طرابلس.

وتنتشر جماعات تشادية متمردة على جانبي الحدود بين ليبيا وتشاد التي يصل طولها الى اكثر من الف كيلومتر، وهي تشن منذ فترة طويلة هجمات منتظمات ضد القوات التشادية الحكومية.

واسفر هجوم لتلك الجماعات عام 2021، عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو.

والاسبوع الماضي، توجه الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إتنو، وهو ابن الرئيس الراحل الى شمال البلاد لشد ازر جيشه غداة تعرضه لهجوم من جماعة متمردة مسلحة.