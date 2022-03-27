الحوثيون والحكومة يتبادلون 2223 أسيرا بينهم شقيق الرئيس هادي

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الأحد، التوصل الى اتفاق مع الحكومة على تبادل 2223 أسيرا بينهم سعوديون وسودانيون وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال رئيس ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى في بيان انه "تم التوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى، عبر الأمم المتحدة".

واوضح أن "الصفقة تشمل تبادل 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (لدى الجماعة) مقابل 823 من الطرف الآخر (الحكومة) بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين".

وتابع أنها "تشمل أيضا ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ومحمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)".

‏وأفاد بأنهم ينتظرون تبادل قوائم الأسرى الثلاثاء، حسبما تم التوافق عليه، وفق البيان.

وتبادلت الحكومة والحوثيون، على مدى يومين في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، 1056 أسيرا، بينهم 15 سعوديا و4 سوادنيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.

وفي مشاورات عُقدت بالسويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم تضم أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الامم المتحدة.

وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.