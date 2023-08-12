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الدفاع الجوي الروسية تسقط 20 مسيرة فوق "القرم"

تاريخ النشر: 12 آب / أغسطس 2023 - 08:56
طائرة بدون طيار

أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت بفشل محاولة هجوم من قبل النظام الأوكراني باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم ليلة البارحة.

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وأكد بيان الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 14 طائرة بدون طيار أوكرانية، بالإضافة إلى تعطيل 6 مسيرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. 

وأضاف البيان أنه لم تحدث أي إصابات أو أضرار خلال عملية صدهم للهجوم.

يأتي هذا في إطار استمرار الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شبه جزيرة القرم، حيث تقوم القوات الأوكرانية بمهاجمة مواقع في المنطقة باستخدام طائرات بدون طيار.

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 وقد تم أيضًا اعتراض 11 طائرة بدون طيار أوكرانية قرب مدينة سيفاستوبول في وقت سابق هذا الأسبوع.

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