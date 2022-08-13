الدفاع الروسية: مقتل مئات القوميين الأوكرانيين.. وتحرير بلدة في "دونيتسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها قتلت المئات من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، خلال ال 24 ساعة الماضية، وكذلك تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: "دمرت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة وراجمات صواريخ احتياطيات العدو بالقرب من محطة سكة حديد غافريلوفكا في منطقة خاركوف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 جنديًا وإصابة 300 آخرين، ودمرت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الهجومي الجبلي العاشر قرب بيريزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 قوميًا متطرفا".

تدمير مراكز قيادة

وأضاف كوناشينكوف: "نتيجة ضربات مركزة على مراكز قيادة اللواء الميكانيكي 66 وتشكيل مسلح لوحدة "القطاع الشمالي" قرب ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 100 من القوميين المتطرفين".

كما أعلن كوناشينكوف تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" في مهبط للطائرات العمودية في منطقة نيكولاييف، و4 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي نيكولاييف وخاركوف، وكذلك تدمير 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و143 نقطة تجمع للأفراد والمعدات.

تحرير بلدة في دونيتسك

وذكرت الدفاع الروسية "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".

وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.