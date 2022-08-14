الدفاع الروسية: مقتل 275 عنصرا من القوات الأوكرانية.. وتحرير بلدة في "خاركوف"

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها تمكنت من قتل 275 عنصرا من القوات الأوكرانية، خلال يوم، مشيرة إلى أنها حررت بلد أودي في منطقة خاركوف.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن ضربات مستهدفة نفذها سلاح الجو وغيره من قوات الجيش الروسي، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 240 قوميا متطرفا وتدمير 24 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك، إضافة إلى تصفية 35 قوميا وتدمير 15 قطعة من المعدات في منطقة خيرسون.

وفي منطقتي أوبيتنويه وبيرفومايسكويه في دونيتسك، رفض أكثر من 200 جندي من لواء المشاة الآلي الأوكراني رقم 56 تنفيذ المهام القتالية وتركوا مواقعهم دون إذن، وذلك بسبب خسائرهم الفادحة، حيث لم يبق في الكتيبة الثالثة من هذا اللواء إلا 140 فردا من أصل 580.

ونتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية تم تدمير محطة رادار في مقاطعة نيكولايف، ومستودع وقود، ومستودعين للذخيرة، ومستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و5 مراكز قيادة في مناطق متفرقة. وفي المجموع تمت إصابة قوات وأسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في 151 منطقة خلال يوم.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع فصيلة من راجمات الصواريخ "غراد"، وفصيلة من مدافع "غيسينت-بي"، بالإضافة إلى سبعة فصائل من مدافع الهاوتزر من طراز D-30 في مواقع إطلاق النار في دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين، كما اعتراضت في الجو صاروخا باليستيا من طراز "توشكا-أو" و15 قذيفة من راجمات الصواريخ.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 267 طائرة أوكرانية، و148 مروحية، و738 1 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4303 دبابات ومدرعات أخرى، و798 راجمة صواريخ، و3298 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4888 مركبة عسكرية خاصة.