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الرئيس الأمريكي: الديمقراطية على المحك

منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:45
جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

وصف جو بايدن الرئيس الأمريكي أن الديمقراطية على المحك.

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وجاء تحذير الرئيس الأمريكي الثمانيني عشية انتخابات التجديد النصفي التي ستجري الثلاثاء معتبرا أن هذه فرصة للدفاع الديمقراطية.

وجوزيف روبينيت بايدن هو الرئيس 46  للولايات المتحدة الأمريكية مُنذ 20 يناير 2021.

وأفاد بايدن في مهرجان انتخابي الاثنين أمام أنصاره من الحزب الديمقراطي بولاية ماريلاند: " نستشعر في داخلنا أن ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها ".

ومن المتوقع أن يعلن دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق خلال الأسبوع المقبل، قرارا نهائيا حول خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024  والعودة إلى البيت الأبيض والمكتب البيضاوي.

كلمات دالة:جو بايدن الرئيس الأمريكي

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