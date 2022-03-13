الرئيس الأوكراني: روسيا تحاول تكرار "التجربة المحزنة" في خيرسون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تحاول تكرار “التجربة المحزنة المتمثلة في إنشاء جمهوريات زائفة في منطقة خيرسون الأوكرانية”.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة مساء السبت، أن الجيش الروسي يقوم بإبتزاز المسؤولين المحليين في خيرسون.

وأضاف أن المناطق التي تعلنها روسيا جمهوريات مستقلة، ستواجه الفقر والعزلة الدولية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، تشترط لإنهائها تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، واتخاذ موقف الحياد التام.