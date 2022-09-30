الرئيس الفلسطيني: قرار في فتح بالتجاوب مع المصالحة

كشف رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن لدى حركة فتح قرارا بالتجاوب مع الجهود العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته لدى ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة المركزية للحركة بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، قبيل حوار موسع تستضيفه الجزائر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أن هناك قرار مركزي في حركة فتح بالتجاوب مع جهود المصالحة المبذولة من قبل مصر والأشقاء العرب، والعمل على إنجاحها”.

وأردف أن ذلك يأتي "لتحقيق المصالحة الفلسطينية المستندة لقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأشار عباس إلى أن فتح أرسلت وفدا للاستماع إلى الأشقاء في الجزائر.

وفي بيان بختام اجتماعها، قالت اللجنة المركزية إن وفد الحركة أطلع أعضاءها على نتائج لقاءاته هناك، “ورؤية الحركة لإنهاء الانقسام وتوحيد شطرَي الوطن”.

وأشارت اللجنة إلى حرصها هي وقيادتها على إنجاح هذه الجهود، "بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويسهم في تحقيق وتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية".

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي وبعض القوى الإقليمية والدولية لا تريد تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.

وقالت اللجنة، إن “تلك القوى ترى أن استمرار هذا الانقسام يصب في مصلحتها ويعرقل المساعي الفلسطينية الرامية لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وفي إطار مساعي تحقيق المصالحة، وصل وفد من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، إلى الجزائر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد يوم واحد من وصول وفد من حركة المقاومة “حماس” يرأسه رئيس مكتبها للعلاقات العربية والإسلامية خليل الحية.

وتستعد الجزائر لاستضافة لقاء موسّع للفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من أكتوبر، وفق ما سبق وأعلنه سفير فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، منذ صيف 2007، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها فتح.