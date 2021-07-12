السعودية وسلطنة عمان تبحثان "النووي" الايراني.. واتفاق على فتح الطريق البري بين البلدين

أكدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي الإيراني. كما اتفق البلدان في بيان مشترك، على افتتاح المنفذ الحدودي البري بينهما.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا مشتركا للجانبين في أعقاب زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، جاء فيه أن الجانبين أكدا "أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية".

كما تطرق البيان المشترك إلى الشأن اليمني، حيث أكد الجانبان ضرورة "مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني".

وأشاد البيان بجهود "دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عُمان، التي أدّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية"، وأكّد على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية.

وأكد الجانبان أيضا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي، واتفقا على "توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين".

وبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس الأحد، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة العام الماضي. وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان في استقباله في المطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.