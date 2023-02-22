السلطة الفلسطينية تتوجه الى مجلس الامن بعد المجزرة الاسرائيلية

قررت السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي بهدف المطالبة بتوفير حماية للفلسطينيين في اعقاب المجزرة البشعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس والتي اسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا واصابة 100 اخرين يوم الاربعاء

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "القيادة الفلسطينية تقرر الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار جرائم الاحتلال".





القياده الفلسطينيه تقرر الذهاب الى مجلس الامن الدولي لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار جرائم الاحتلال. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 22, 2023

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ان دولة فلسطين طلب عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن "لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم مستمرة بحق الفلسطينيين، وآخرها مجزرة نابلس، وطلب توفير الحماية الدولية"، كما طلبت السلطة الفلسطينية

بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية واخر لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف الإدانة الجماعية والفردية لمجازر الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.