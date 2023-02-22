حداد في فلسطين وعرين الاسود تتوعد الاحتلال

شل الاضراب العام مدن الضفة الغربية المتحدة حدادا على شهداء المجزرة الاسرائيلي التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس والتي اسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين واصابة نحو 100 فيما توعدت عرين الاسود المقاومة بالرد على الجريمة الاسرائيلية

عرين الاسود تتوعد اسرائيل

واعلنت مجموعات عرين الاسود في بيان عقب المجزرة الاسرائيلية والتي اسفرت عن سقوط عدد من قادتها برصاص الاحتلال انها "سترد الصاع صاعين"، واضافت : "سنرد الدم بالدم ، في بيوتكم ، في أسواقكم ، في حافلاتكم ، في معسكراتكم ومستوطناتكم ومن كل مكان سنخرج لكم"

وقالت في بيانها "يا ذئابنا المنفردة حان الوقت لنعيش بكرامة او نلتحق بركب الشهداء، إياكم والهزيمة، موتوا على أن تعيشوا عيشة الذل التي رضي بها ثلة الأوغاد"

واكدت ان "باب الانتساب للجهاد مع مجموعات عرين الأسود مفتوح والدخول في معارك الشرف لا يحتاج سوى عقد العزائم والنية الصادقة مع الله"

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اضراب وحداد على ضحايا المجزرة الاسرائيلية

وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية حالة الحداد العام والدخول في إضراب شامل، بعد العدوان ، وقالت ان الإضراب الشامل في رام الله سيبدأ الساعة الثانية والنصف، اليوم الأربعاء، واكدت حركة فتح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في تأزيم الأوضاع في فلسطين.

من جهتها أدانت الخارجية الفلسطينية “الجريمة البشعة” فيما طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بسرعة تدخل المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال أحادية الجانب، محملا إسرائيل مسؤولية التصعيد.

10 شهداء في نابلس

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في نابلس وقالت انهم 10 شهداء مشيرة الى ان العدد قد يرتفع نظرا لوجود اصابات بالغة الخطورة والشهداء هم:



١- الشهيد المسن عدنان سبع بعارة ( ٧٢ عاماً )

٢- الشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عاماً )

٣- الشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عاماً )

٤- الشهيد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً )

٥- الشهيد حسام بسام اسليم ( ٢٤ عاماً )

٦- الشهيد محمد عبد الفتاح عبد الغني ( ٢٣ عاماً )

٧- الشهيد وليد رياض حسين دخيل ( ٢٣ عاماً )

٨- الشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر ( ٦١ عاماً )

٩- الشهيد الطفل محمد فريد شعبان ( ١٦ عاماً )

١٠- الشهيد جاسر جميل عبد الوهاب قنعير ( ٢٣ عاماً )

الإصابات ( ١٠٢ إصابة بينها ٦ إصابات خطيرة على الأقل )



إصابة 3 صحفيين برصاص الاحتلال

وقالت مصادر في نقابة الصحفيين الفلسطينيين ان 3 من الاعلاميين اصيبو برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم لعملية اقتحام مدينة نابلس.

والصحفيون هم: عمير استيتية وأصيب بشظية في الأذن، ومحمد الخطيب برصاصة في اليد، وأحمد خلف بحالة اختناق.