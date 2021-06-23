الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي: أستطيع السفر حيثما أريد

بعد يومين على نشر صورة لها في مطار مدريد، أعلنت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في بيان تولت نشره شركة محاماة، أنها زارت ثلاث دول اوروبية مؤخّرا وباتت قادرة على السفر حيثما تريد.

وحاولت الشيخة لطيفة وهي ابنة رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفرار في ظروف غامضة في 2018 من دبي، قبل أن تُعاد إليها.

وطلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شباط/فبراير الماضي دليلا على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة بعدما بثّت شبكة “بي بي سي” تسجيلا مصوّرا للطيفة قالت فيه إنّها محتجزة وتخشى على حياتها.

وظهرت الشابة البالغة 35 عاما خلال الأسابيع الماضية في صور نشرها حساب غير موثّق على تطبيق إنستغرام يعود لسيدة قالت وسائل إعلام بريطانية إنها تُدعى سيونيد تايلور، آخرها الإثنين في مطار في مدريد.

وجاء في البيان الصادر عن شركة تايلور ويسينغ التي تملك فروعا في دول عدة الأربعاء نقلا عن لطيفة “لقد زرت مؤخرا ثلاث دول أوروبية في إجازة مع صديقتي. طلبت منها نشر بعض الصور على الإنترنت لتثبت للناشطين أنني أستطيع السفر حيثما أريد”.

وأضاف البيان “آمل الآن أن أعيش حياتي بسلام دون مزيد من التدقيق الإعلامي. وأشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة”.

ولا يمكن التحقّق من الصور التي نُشرت للطيفة أو تحديد تاريخ التقاطها. كما أنّ سلطات دبي لم تعلّق عليها.

وقال المحامي ديفيد هيغ الذي أطلق حملة للمطالبة بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة في بيان عقب نشر الصورة الأخيرة لها في المطار “إننا سعداء لرؤية لطيفة تحمل جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة متزايدة من الحرية، فهذه خطوات إيجابية للغاية”.

لا يمكن التحقّق من الصور التي نُشرت للطيفة أو تحديد تاريخ التقاطها. كما أنّ سلطات دبي لم تعلّق عليها.

وأضاف أنّ الشيخة لطيفة “اتّصلت مباشرة بالعديد من أفراد فريق الحملة”، وأن الحملة قرّرت “في الوقت الحالي وقف جميع أنشطتها”.

كما كتبت صديقتها الفنلندية تينا جوهيانين التي غادرت معها الإمارات لدى محاولتها الفرار، على “تويتر”، الإثنين، “يسعدني أن أرى أن لطيفة تبدو حرة في تحقيق أحلامها في حرية السفر أخيرًا. أتمنى أن تكون هذه بداية فصل جديد في حياتها”.