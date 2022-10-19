الظواهري: فشل في التوصل لاتفاق حول سد النهضة

فشلت المفاوضات في ملف سد النهضة ولم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم.

ولأزيد من عشر سنوات استمرت المفاوضات حول سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق حيث رافق كل تلك السنوات خلافات وجدل وتبادل للإتهامات، ليتحول الأمر عقب ذلك إلى أحد أبرز الأزمات حول تقاسم الموارد المائية في العالم.

أسبوع القاهرة الخامس للمياه

ولم يغب سد النهضة عن أسبوع القاهرة الخامس للمياه، حيث كان حاضرا بقوة.

وكشف علاء الظواهري رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة عن فشل المفاوضات حول هذا الملف في ظل غياب إرادة سياسية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم حسب وصفه.

وتحول ملف سد النهضة إلى واحد من أبرز الأزمات حول تقاسم الموارد المائية في العالم.

ورغم المفاوضات الطويلة طيلة تلك السنوات إلا أن الدول الثلاث المعنية في الأمر كإثيوبيا وهي دولة المنبع والسودان وهي دولة العبور و مصر " دولة المصب " إلى اتفاق على عملية الملء والتشغيل.

وعزا الظواهري خلال جلسة ضمن فعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه فشل مفاوضات سد النهضة إلى تعنت أديس أبابا الذي عرقل جهود التوصل إلى حل مرض طيلة عقد كامل في ظل وجود فريق مصري كبير عامل بشكل مستمر على دراسة جميع المقترحات الرامية إلى حلول لتسوية القضية بالشكل الأنسب.

وأكد الظواهري كذلك فشل المساعي الدولية في حل أزمة سد النهضة حيث إن تلك المساعي لم تصل إلى حل تتوافق حوله الأطراف كافة.

وتحضر في الأزمة الخلافات التاريخية والتأويلات المتعلقة باتفاقيات سابقة والحصص التي أقرتها، خصوصا اتفاقيتي 1902 و1959، اللتين تراهما إثيوبيا مجحفتين بحقها.