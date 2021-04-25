العثور على الغواصة الإندونيسية محطمة إلى 3 أجزاء

قال مسؤولون في الجيش والبحرية بإندونيسيا الأحد، إن فرق البحث عثرت على الغواصة الإندونيسية المفقودة محطمة إلى 3 أجزاء على الأقل في عمق بحر بالي، بينما بعث رئيس الدولة بتعازيه إلى أسر أفراد الطاقم وعددهم 53 شخصا.

وعثرت فرق البحث على بعض الأغراض، منها طوق نجاة يُعتقد أنه خاص بمن كانوا في الغواصة ”كيه.آر.آي نانجالا-402“ التي صُنعت قبل 44 عاما واختفت يوم الأربعاء، عندما كانت تستعد لإجراء تدريب بقذائف الطوربيد.

وقال قائد الجيش المارشال هادي تجاهجانتو للصحفيين: ”بناء على الأدلة المتوافرة، يمكن القول: إن كيه.آر.آي نانجالا غرقت وإن جميع أفراد الطاقم ماتوا“.

وقال رئيس أركان سلاح البحرية يودو مارجونو: ”الطاقم لا يتحمل المسؤولية عن الحادث“.

وفي وقت سابق أكد الرئيس جوكو ويدودو العثور على الغواصة في بحر بالي، وبعث بتعازيه إلى أسر أفراد الطاقم، وقال: ”نعبر جميعا في إندونيسيا عن الحزن لهذه المأساة خاصة لأسر طاقم الغواصة“.

وقالت فرق البحث أمس السبت، إنها عثرت على أشياء من بينها قطع سجادة صلاة وزجاج منظار أفق بالقرب من آخر مكان معلوم للغواصة، مما جعل البحرية تعتقد أن الغواصة تفككت تحت ضغط الماء.

وقبل الحادث كان لدى إندونيسيا 5 غواصات، من بينها اثنتان صناعة ألمانية إحداهما نانجالا، وثلاث غواصات أحدث صُنعت في كوريا الجنوبية.