العثور على حدثين اثار اختفاءهما جدلا في الشارع الاردني

اعلنت الاجهزة الامنية الاردنية العثور على الحدثين المتغيبين في منطقة البيادر غربي العاصمة عمان وقالت انهما بصحة جيدة ، وأكّدت أنّه سيتم الاستماع لاقوالهما ومباشرة اجراءات تسليمهما لذويهما.

العثور على حدثين اردنيين

واعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي "تمكنت احدى مجموعات البحث الجنائي من تحديد مكانهما والوصول اليهما في منطقة البيادر في العاصمة وهما بصحة جيدة" علما ان الحدثين من مدينة اربد شمال البلاد

وترك الطالبان ايهم العمري وراشد صبح رساله لذويهم مذيلة بتوقيعهم، قبل اختفائهم المفاجئ صبيحة الإثنين الماضي.

وكان مركز أمني في اربد تلقى شكوى من والدي طالبين يفيد باختفائها منذ صباح يوم الاثنين الماضي خلال توجههما إلى المدرسة صباحا.

وقامت فرق التحقيق باستدعاء عدد من زملاء الطالبين في المدرسة للاستماع إلى افادتهم بالإضافة إلى الاستعانة بالكاميرات المرصوده في أرجاء المنطقة.

وتحدث والد أحد الطالبين حول أمور غامضة بدأت يوم الاثنين الماضي وتتعلق بمطالعه نجله لـ كتاب الأب الغني والأب الفقير لمؤلفه روبرت تي كيوساكي.

ويستعرض كتاب الأب الغني والأب الفقير حكايات رمزية تقوم على أحداث واقعية في حياة الكاتب منذ الطفولة، إذ حقق ذلك الكتاب انتشاراً كبيراً على المستوى العالمي وترجم لمعظم لغات العالم ومنها العربية.

ويحكي كتاب الأب الغني والأب الفقير قصة طفولة مؤلف الكاتب ونصائح أبيه الأستاذ الجامعي الذي يرمز له بلقب الأب الفقير، وبين نصائح والد صديقه مايك، رجل الأعمال العصامي الذي رمز له في كتابه بلقب الأب الغني.

كما يسرد الكتاب طريقة تعلم المؤلف طريقة حصد المال وكيفية كسبه وسط مقارنة دائمة ما بين وضعي والده الأكاديمي الجامعي، ووالد صديقه العملي التجاري.

الاب الغني والاب الفقير

وذكر الطالبان أيهم وراشد في رسالتهما المؤلفة من 4 صفحات بأن قرار ترك المنزل جاء بعد قراءتهما كتاب "الأب الغني والأب الفقير" وبأن محتواه ألهمهم أفكارًا جديدة دفعتهم لترك المنزل بهدف البحث عن العمل وجني رأس مال وفتح مشروعهما الخاص.