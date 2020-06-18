"العفو الدولية" تندد بخطة الضم الاسرائيلية

نددت منظمة العفو الدولية، بخطة “الضم” الإسرائيلية، لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت المنظمة، في تصريح نشرته على حسابها في تويتر بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بتوجيه “الانتقاد لها”.

وأضافت “توجيه الانتقادات بلا أي محاسبة على أرض الواقع لن ينهي الظلم، ولن يضع حدّاً لإفلات إسرائيل من العقاب”.

واتفقت المنظمة، مع تحذير خبراء في الأمم المتحدة، على أن “خطة الضم ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.

والثلاثاء، دعا خبراء أمميون، في بيان نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى ضرورة معارضة الضم، معتبرين أن الخطوة تنتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي.

وطالب الخبراء بضرورة “أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية لدى المجتمع الدولي”.

وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءا من مطلع يوليو/ تموز، في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عرفت بـ”صفقة القرن” رحبت بها تل أبيب ورفضها الفلسطينيون.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. (الأناضول)