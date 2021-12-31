العُمانيون أول العرب استقبالا للسنة الجديدة والموريتانيون آخرهم

في العالم العربي، سيصل عيد رأس السنة أولاً إلى سلطنة عُمان تليها الإمارات، فباقي الدول العربية تباعاً حتى يصل آخرها، موريتانيا، فيما ستمر المناسبة دون احتفالات في العديد من دول العالم بسبب الانتشار الكاسح لمتحور أوميكرون.

وتختلف بداية الاحتفال باستقبال العام الجديد من دولة لأخرى حسب موقعها، وفقاً لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

وتبدأ الاحتفالات بعد ظهر الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم الأخير حسب التقويم الميلادي، وتستمر حتى الساعات الأولى من يوم غد 1 كانون الثاني/ يناير.

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقاً لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

ويعد سكان جزيرة كيريتيماس ("الميلاد") المرجانية وهي إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، أول من يستقبل قدوم العام الجديد.

ثم يأتي دور دولة ساموا التي تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ، ومملكة تونغا وأجزاء من نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ، ثم باقي أراضيها.

تليها دولة فيجي، الواقعة في المحيط الهادئ أيضاً وأجزاء شرقية من روسيا (شبه جزيرة كامتشاتكا)، قبل أن يصل العام الجديد إلى شرق أستراليا، حيث تحتفل به سيدني، أكبر مدن البلاد، ومدينة ميلبورن.

وفي العالم العربي، يصل عيد رأس السنة أولاً إلى سلطنة عُمان تليها الإمارات، فباقي الدول العربية تباعاً حتى يصل آخرها، موريتانيا.

وآخر الناس في العالم يحتفلون بالعيد هم سكان ساموا الأميركية وجزيرة الميدواي (أي منطقتين غير موحدتين في الولايات المتحدة) ونييوي (وهي كيان ذاتي الحكم متحالف مع نيوزيلندا) الواقعة في المحيط الهادئ.

كورونا تلغي احتفالات رأس السنة

شهدت العديد من البلدان إلغاء لاحتفالات "رأس السنة الجديدة" للعام الثاني على التوالي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وتعد نيوزيلندا من أوائل الدول التي احتفلت بالعام الجديد مع عروض أضواء منخفضة المستوى، عرضت على معالم مدينة "أوكلاند"، بما في ذلك برج "سكاي تاور" وجسر "هاربور".

من احتفالات دبي بعيد رأس السنة

وفي أستراليا، احتفلت البلاد بهذه المناسبة على الرغم من زيادة حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم إطلاق عروض الألعاب النارية من "جسر ميناء سيدني" و"دار الأوبرا".

وفي اليابان، قال الكاتب ناوكي ماتسوزاوا، إنه سيقضي الأيام القليلة القادمة في الطهي وتوصيل الطعام للمسنين لأن بعض المتاجر ستغلق، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

وفي مدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، تم إلغاء احتفال "قرع الجرس" السنوي ليلة رأس السنة للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت كوريا الجنوبية، الجمعة، إنها ستمدد قواعد التباعد الصارمة لمدة أسبوعين آخرين، حسبما أوردت وكالة "يونهاب" المحلية نقلاً عن رئيس الوزراء كيم بو كيوم.

وفي الهند، كان الملايين من الناس يخططون للاحتفال بالعام الجديد، لكن حظر التجول الليلي والقيود الأخرى أدت إلى إلغاء العديد من الاحتفالات في المدن الكبرى بما في ذلك نيودلهي ومومباي.

وفي إندونيسيا، تخلى العديد من المواطنين عن احتفالاتهم المعتادة لقضاء أمسية أكثر هدوءًا في المنزل، بعد أن حظرت الحكومة العديد من احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وفي العاصمة الاندونيسية جاكرتا، تم حظر عروض الألعاب النارية والمسيرات والتجمعات الكبيرة، في حين سُمح للمطاعم ومراكز التسوق بالبقاء مفتوحة لكن مع فرض حظر التجول.

وألغت فيتنام عروض الألعاب النارية والاحتفالات، وأغلقت السلطات الشوارع المركزية في العاصمة هانوي، بينما مُنع الجمهور من مشاهدة عروض العد التنازلي الحية في مدينة "هو شي منه"، والتي سيتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من ذلك.

وفي هونغ كونغ، خطط حوالي 3 آلاف شخص لحضور حفل موسيقي في ليلة رأس السنة، يضم مشاهير محليين بما في ذلك فرقة "ميرور".

وأما في الصين، ألغت حكومة شنغهاي الفعاليات بما في ذلك العرض الضوئي السنوي على طول نهر "هوانغبو" في وسط المدينة، والذي عادة ما يجذب مئات الآلاف من المتفرجين.

وفي تايلاند، سمحت السلطات بمواصلة حفلات ليلة رأس السنة وعروض الألعاب النارية، وإن كان ذلك من خلال تدابير أمنية صارمة، كما ستبث صلاة ليلة رأس السنة الجديدة عبر الإنترنت.