القبض على "اليد اليمنى" لأبي بكر البغدادي

أفادت وسائل إعلام تركية أن المعتقل ساعد البغدادي على الاختباء في إدلب.وكان على ما يبدو مسؤول ”الجناح العسكري“ للتنظيم.

ذكرت وسائل إعلام تركية الأحد، أن شرطة إسطنبول اعتقلت قياديًا في تنظيم داعش وُصف بأنه ”اليد اليمنى“ لزعيمه السابق.

وأوقفت الشرطة الرجل الأفغاني، واسمه الحركي ”باسم“، خلال مداهمة مشتركة مع المخابرات التركية في منطقة أتاشهير على الجانب الآسيوي من المدينة.

وقُتل الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي العام 2019 في غارة شنتها قوات خاصة أمريكية بمساعدة مقاتلين أكراد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن المعتقل ساعد البغدادي على الاختباء في إدلب.

وأوضحت شبكة ”إن تي في“أن المشتبه به كان على ما يبدو مسؤول ”الجناح العسكري“ للتنظيم.

وتابعت أنه وصل الى إسطنبول بجواز سفر، وبطاقة هوية، مزورين، فيما قالت وكالة ”دي إتش إي“ إنه اُعتقل في 28 نيسان/ أبريل.

وصعّدت تركيا مكافحتها متطرفي تنظيم داعش الذين نفذوا هجمات دامية في البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في إسطنبول العام 2017 خلّف 39 قتيلًا، بينهم 27 أجنبيًا.

وتنفّذ الشرطة من ذلك الوقت مداهمات مستمرة لاعتقال مشتبه بهم في أنحاء البلاد.