القوات التركية تكمل استعدادتها لاجتياج الشمال السوري

قالت تقارير كردية ان القوات التركية قصفت اليوم الاثنين مناطق الادارة الذاتية "روج آفا" بسلاح الجو والطائرات المسيرة فيما تحدثت عن استكمال استعدادات القوات التركية لشن عملية واسعة على مناطق الشمال السوري.

وتحدثت مصادر غير مؤكدة عن انسحاب القوات التركية من بعض المناطق الاستراتيجية من بينها محيكط طريق ام 4 وتسليمها لقوات النظام السوري في محاولة لسحب ذرائع الاتراك من قصفها او السيطرة عليها كونها بيد الاكراد .

ووفق التقارير فقد قصفت القوات التركية في غاراتها يوم الاثنين لبنية التحتية مثل المراكز الصحية و صوامع الحبوب و محطات لتوليد الطاقة الكهربائية و آبار النفط و الغاز الى جانب المقرات الأمنية لمخيم الهول الذي يحوي سجناء و عوائل من تنظيم داعش

واتهمت المصادر الكردية القوات التركية باعطاء الفرصة للدواعش للفرار من المخيم لانعاش تنظيمهم الارهابي ورفدة بعناصر جديدة بعد ان تم القضاء على غالبية مكوناته



وتقول الولايات المتحدة التي لم تبد معارضة شديدة للعدوان التركي ان الاجتياح يقوض الحرب على داعش حيث يعد الاكراد وتنظيم قسد رأس الحربة فيه ، الا ان واشنطن تحدثت عن جملة اعتبرتها انقرة نافذه للهجوم تشير الى حق تركيا في شن هجوم للدفاع عن نفسها وعن امنها في اشارة الى تفجير اسطنبول الذي اتهمت فيه عناصر من قسد وداعش بالوقوف وراءه

في الاثناء قالت تقارير كردية واعلامية تركية ان الجيش الترطي استكمل استعداداته لشن العملية العسكرية التي قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انها ستاتي في الوقت المناسب

وحسب مصار فان ثمة خلافات ما تزال قائمة بين روسيا وتركيا بشن الهجوم العسكري ويقول المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سورية، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار".

وتزامن القصف التركي الاخير مع ادخال الجيش التركي دبابات ومدفعية ومعدات لوجستية، عبر معبر باب الهوى الحدودي الى جانب انتقال وحدة عسكرية تركية كاملة من إدلب إلى ريف حلب الغربي، وتوقع موقع "باسنيوز" ان تقوم القوات التركية بعمليات عسكرية محدودة ونقل عن مصدر في قسد "هناك مفاوضات بين روسيا وتركيا حول عملية عسكرية تركية محدودة في شمالي حلب" في ظل موقف واشنطن المبهم من العملية

