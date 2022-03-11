القوات الروسية على بعد 15 كيلومترا من كييف

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن القوات الروسية "باتت على بعد 15 كيلومترا" من العاصمة الأوكرانية كييف.

وبينت الوزارة في تصريحات صحفية نقلتها قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية) إن “القوات الروسية تتقدم على خطين متوازيين شرق كييف وباتت على بعد 15 كيلومترا من المدينة”.

وأضافت: “لا يمكننا التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه الروس لدخول المدينة بسبب المقاومة الأوكرانية المتواصلة”.

وفي السياق، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن “القوات الروسية تطوق العديد من المدن الأوكرانية بعد تدمير بنياتها التحتية”.

واعتبر برايس الاعتداءات التي تمارسها القوات الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين بمثابة “جرائم حرب” وفق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ووجهت دول غربية اتهامات لموسكو بارتكاب “جرائم حرب وقتل عمد” على خلفية قصفها أماكن مدنية بينها روضة أطفال ومستشفى للولادة.

غير أن موسكو تنفي هذه الاتهامات وتصفها بأنها “مسرحية مدبرة”، مشددة على عدم استهدافها المدنيين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي تعرضت أوكرانيا لهجوم عسكري روسي، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.