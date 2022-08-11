الكوريون يبكون بحرقة بسبب ارتفاع حرارة الزعيم (فيديو)

انخرط مشاركون في مؤتمر وطني عقد في كوريا الشمالية الخميس، في بكاء مرير حين سمعوا من كيم يو جونغ ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، التي كانت تلقي كلمة أمام الاجتماع، أن شقيقها عانى مؤخرا من ارتفاع درجة حرارته جراء اصابته بكورونا.

وقالت كيم يو جونغ أن شقيقها عندما اصيب بكورونا “عاني من ارتفاع في الحرارة خلال فترة العزل الصحي هذه الأشبه بالحرب، لكنه لم يتمكن من الاستلقاء ولو للحظة وهو يفكر بالشعب المسؤول عنه”.

وأظهر مقطع فيديو عددا من الحاضرين والدموع تنهمر من عيونهم لدى سماعهم النبأ "الصدمة"، لكنهم لم يلبثوا ان انفجروا في تصفيق حار حين أخبرتهم شقيقة الزعيم، الذي كان حاضرا في المؤتمر، انه قد تعافى.

وحملت كيم يو جونغ في خطابها حكومة الجارة الجنوبية المسؤولية عن اصابة الزعيم كيم جونغ أون بالحمى، وكذلك نشر فيروس كورونا في البلاد، وتوعدتها بالانتقام.

كيم يو جونغ وشقيقها الزعيم كيم جونغ أون

ويعد ما كشفته كيم يو جونغ حول معاناة شقيقها من المرض أمرا نادرا وربما غير مسبوق في هذا البلد الذي تحاط فيه الحياة الخاصة ومنها الحالة الصحية للزعيم بهالة من السرية المطبقة.

والخميس، اعلن كيم جونغ أون انتصار بلاده في معركتها ضد فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu — NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022

واعتاد نشطاء كوريون جنوبيون منذ سنوات ارسال بالونات عبر الحدود الى الشمال تحمل منشورات دعائية وعملة الدولار الأميركي، وهو ما كانت بيونغ يانغ تحتج عليه منذ فترة طويلة.

وقد اعتبرت كيم يو جونغ هذه الانشطة بمثابة “جريمة ضد الإنسانية”. وقالت إن العديد من الدول ومنظمة الصحة العالمية أقرت “بخطر انتشار مرض معد من خلال ملامسة الأشياء الملوثة".

وحذرت من أن بلادها تفكر ب”رد انتقامي قوي”، قائلة انه إذا استمر ارسال البالونات “سوف سنرد بالقضاء ليس فقط على الفيروس، ولكن أيضا على السلطات الكورية الجنوبية”.