اليمن.. مقتل قيادي بقوات الحزام المدعومة إماراتيا في هجوم للقاعدة

لقي قيادي في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات في هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة الثلاثاء، على نقطة أمنية لهذه القوات.

وأكدت قوات الحزام الأمني في بيان مقتل قائد الكتيبة الأولى باللواء الأول مكافحة إرهاب ياسر ناصر شانع "أبو شائع" في الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية تابعة للقوات في منطقة الخشعة ضمن مديرية أجور في أبين,

وقالت في بيان عبر تويتر أن ستة من مسلحي تنظيم القاعدة قتلوا خلال الهجوم الذي وقع فجر الثلاثاء، وأسفر كذلك عن اصابة عدد من عناصر قوات الحزام.

واضاف البيان انه جرى "أسر عدد من عناصر التنظيم واغتنام طقمين اثنين، فيما لاحقت العناصر الفارة إلى الجبال المحيطة بالمنطقة“.

مصرع 6 من عناصر تنظيم القاعدة أثناء تصدي الحزام الأمني لهجوم إرهابي بأحور



المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني



لقي ستة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعهم، أثناء تصدي لهجوم إرهابي مسلّح شنته تلك العناصر على نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني بمديرية أحور في محافظة أبين . — قوات الحزام الأمني (@SecurityBelt) September 6, 2022

وباتت قوات الحزام التابعة للمجلس الانتقالي تسيطر على محافظة أبين، بعد أن أجبرت قوات الجيش الحكومي على الانسحاب منها الشهر الماضي.

وتنتشر عناصر تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين،

ورغم إعلان قوات الحزام “تطهير المحافظة من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها سابقاً”، لكن مسلحي القاعدة لا يزالون ينشطون في المنطقة، وسبق أن شنوا هجمات استهدفت عناصر في الجيش والأمن.