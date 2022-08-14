انفجارات قوية تهز سوقا في العاصمة الأرمينية (فيديو)

هزت سلسلة انفجارات قوية وقعت في مستودع للألعاب النارية سوقا مزدحمة في العاصمة الأرمينية يريفان الاحد، وتسببت بمقتل شخص على الاقل واصابة عشرات اخرين، فضلا عن احداثها دمارا هائلا في السوق.

أعلنت السلطات الارمينية، اليوم الاحد، عن مصرع شخص واصابة 36 آخرون في انفجار هائل، تسبب بنشوب حريق ضخم وقع بمنطقة تخزين ألعاب نارية في سوق بالعاصمة الأرمينية.

وقال المتحدث باسم عمدة يريفان، ليفون ساردريان، إن "الانفجار وقع في منطقة بها ألعاب نارية".

هذا وتمكن رجال الإطفاء بعد أكثر من ثلاث ساعات من اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في سوق سورمالو.

وأدى الانفجار والحريق في سوق سورمالو إلى ارتفاع سحابة كبيرة من الدخان فوق يريفان، فيما كافح رجال الاطفاء على مدى ساعات للسيطرة على النيران التي تسببت بها الانفجارات.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ إن الانفجارات أدت إلى مقتل شخص وإصابة 36 شخصا، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك أحد لا يزال تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الصحة إن 26 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 11 منهم أطفال".

وقام عمال إنقاذ ومتطوعون يرتدون ملابس مدنية بالبحث عن الضحايا المحاصرين تحت ألواح الخرسانة والمعدن الملتوي.

وواصلت الألعاب النارية انفجارها بينما عمل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ وسط دخان كثيف.

وتقع السوق على بعد حوالي كيلومترين جنوب وسط المدينة، وتشتهر بأسعارها المنخفضة ومجموعة متنوعة من السلع.

إلى ذلك، لم ترد أنباء فورية عن سبب اشتعال الألعاب النارية.