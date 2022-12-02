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انفجار بميناء سامسون في تركيا

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:16
انفجار بميناء سامسون في تركيا

وقع الجمعة انفجار أعقبه حريق في ميناء سامسون بشمال تركيا.

ووقع الانفجار في أحد خزانات النفط الصغيرة الواقعة في الميناء، الذي يعد أحد أكبر الموانىء في البحر الأسود،  حيث اندلع حريق عقب الانفجار غير معلوم الأسباب في الميناء حتى الساعة.

 

وسيطرت السلطات المعنية في تركيا على الحريق خلال وقت قصير، نتيجة لسرعة استجابة رجال الإطفاء للحريق الذي اندلع بعد الانفجار، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الخزانات الأخرى فيما طوقت الشرطة التركية المنطقة، وشرعت  في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

 

 

كلمات دالة:تركياميناء سامسون

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