انفجار بميناء سامسون في تركيا

وقع الجمعة انفجار أعقبه حريق في ميناء سامسون بشمال تركيا.

ووقع الانفجار في أحد خزانات النفط الصغيرة الواقعة في الميناء، الذي يعد أحد أكبر الموانىء في البحر الأسود، حيث اندلع حريق عقب الانفجار غير معلوم الأسباب في الميناء حتى الساعة.

An explosion occurred in the Turkish port of Samsun on the Black Sea coast, after which a fire broke out, CNN Türk reports. pic.twitter.com/JEIMcSMxJB — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) December 2, 2022

وسيطرت السلطات المعنية في تركيا على الحريق خلال وقت قصير، نتيجة لسرعة استجابة رجال الإطفاء للحريق الذي اندلع بعد الانفجار، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الخزانات الأخرى فيما طوقت الشرطة التركية المنطقة، وشرعت في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.