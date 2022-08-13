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انقاذ فتاة سقطت عن مقطع صخري بمنطقة البحر الميت

منشور 13 آب / أغسطس 2022 - 05:27
من عملية الإنقاذ
من عملية الإنقاذ

أنقذت فرق الإنقاذ والإسعاف بمركز شهداء البحر الميت في الأردن وفريق البحث والإنقاذ الدولي وشرطة غرب البلقاء عشرينية تعرضت للسقوط عن مقطع صخري بمنطقة البحر الميت.

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وبذلت الفرق المشاركة جهودا كبيرة ومضنية لإنقاذ المصابة، لا سيما أن المنطقة التي تعرضت فيها الفتاة للسقوط تبعد عن الطريق العام مسافة تقارب (4) كم. 

وساهم فريق البحث والانقاذ الأردني، التابع لمركز شهداء البحر الميت، في إنقاذ المصابة باستخدام الحبال والمعدات المتخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، والإضاءة البرجية بالوصول للمصابة بالوقت المناسب ليتم إسعافها ونقلها سيراً على الأقدام لمسافة 4 كيلو متر بسبب وعورة التضاريس حيث تم نقلها بواسطة سيارة الاسعاف لأقرب مستشفى في المنطقة، ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة.

كلمات دالة:البحر الميت

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