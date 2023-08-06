انقلاب النيجر.. "إكواس": المهلة انتهت وجاهزون للتدخل العسكري

انتهت المهلة التي وجهتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين في النيجر اليوم الأحد، حيث أكدت المجموعة جاهزيتها للتدخل العسكري.

وتصاعد الضغط الدولي على الانقلابيين في النيجر، حيث أعربت الخارجية الفرنسية عن دعمها الشديد لجهود إكواس في تحقيق الاستقرار ورفض محاولة الانقلاب.

فيما يتعلق بالوضع داخل النيجر، أعرب حمودو محمدو، رئيس الوزراء في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم، عن أمله في التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقد شهدت العاصمة نيامي هدوءًا حذرًا بعد انتهاء مهلة المطالبة بإفراج عن الرئيس المعزول بازوم وعودته للنظام الدستوري، وهي المهلة التي حددتها منظمة إكواس.

وفي سياق متصل، طلب المجلس العسكري الانقلابي في النيجر المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل من قبل إكواس، وأفادت مصادر بأن مجموعة فاغنر تدرس طلب التدخل.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ترفض قطعاً أي تدخل عسكري في النيجر، وأشار إلى أن أي تدخل قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في منطقة الساحل.

