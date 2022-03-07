اول لقاء رفيع المستوى منذ بدء الازمة بين روسيا واوكرانيا في انقرة

كشفت تقارير اعلامية روسية ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ليكون اللقاء الارفع على المستوى السياسي منذ الازمة العسكرية التي دفعت موسكو للزج بقواتها الى العمق الاوكراني

وسيأتي الاجتماع على هامش منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي، يوم العاشر من مارس حيث قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، الاثنين، إن وزيري الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرغي لافروف اتفقا على عقد لقاء خلال منتدى دبلوماسي يعقد في أنطاليا على ساحل تركيا على البحر المتوسط.

وكتب أوغلو على تويتر "بناء على مبادرات الرئيس أردوغان وجهودنا الدبلوماسية المكثفة، قرر وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ودميترو كوليبا من أوكرانيا الاجتماع بمشاركتي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وفي تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام تركية، قال شاويش أوغلو إنه سيحضر الاجتماع المقرر عقده الخميس.

وقال أوغلو في البيان المتلفز "طلب كلا الوزيرين مشاركتي في الاجتماع وأن يكون الاجتماع ثلاثيًا".

يعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي حدثًا سنويًا، وقبل أن تغزو روسيا أوكرانيا، ضمت قائمة الحضور رئيس الناتو يانس ستولتنبرغ ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال جاويش أوغلو "نأمل أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول. نريد أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق السلام والاستقرار. سنعمل من أجل سلام واستقرار دائمين".

وسيعتبر هذا اللقاء الأول على مستوى وزراء الخارجية، بين الطرفين الروسيوالأوكراني، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 12 يوما.