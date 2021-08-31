بايدن يعتبر عمليات الإجلاء من أفغانستان "نجاحا استثنائيا"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، عمليات الإجلاء من أفغانستان بانها نجاح استثنائي للولايات المتحدة، فيما قالت حركة انها تواصل جهودها لتشكيل الحكومة.

وقال بايدن أنه لا يعتقد أن عمليات الإخلاء من أفغانستان قد تتم بطريقة أكثر ترتيبا من تلك التي تمت بها، مبينا أنها اكتملت رغم الكخاطر والصعوبات العديدة.

وصرح خلال خطاب حول انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بعد حرب فاشلة استمرت 20 عاما تعهد بإنهائها، بأنه يعتقد أن ما بين 100 إلى 200 أمريكي ما زالوا في أفغانستان.

وأشار في كلمته إلى أن 90 في المائة من الأمريكيين في أفغانستان الذين أرادوا المغادرة كانوا قادرين على ذلك.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لديها القدرة على التأكد من وفاء طالبان بالتزاماتها لضمان سلامة مرور الأمريكيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان في 31 أغسطس كان مصمما لإنقاذ الأرواح الأمريكيين، مؤكدا أنه لم يكن موعدا تعسفيا.

وأوضح بايدن أن الاختيار في أفغانستان كان إما المغادرة أو التصعيد.

وأفاد في خطابه بأن واشنطن ستواصل العمل لمساعدة المزيد من الأشخاص المعرضين للخطر على مغادرة أفغانستان.

طالبان تواصل جهودها لتشكيل الحكومة

الى ذلك، قال المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، إن مسؤولي الحركة ناقشوا القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة في أفغانستان.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، قدم مجاهد معلومات عن الاجتماع التشاوري الذي عقدته الحركة في مدينة قندهار، واستمر ثلاثة أيام.

وقال مجاهد: “خلال الاجتماع الذي بدأ السبت وانتهى الاثنين، تمت مناقشة القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية للبلاد بالتفصيل”.

وأضاف أن الاجتماع ترأسه زعيم “طالبان”، الملا هبة الله أخوند زاده، وبين أنه ناقش قضايا مثل “تشكيل حكومة إسلامية” و”حسن التعامل مع الشعب” و”حماية الأموال والمؤسسات”.

ومنتصف أغسطس/آب الجاري، أعلن ممثل المكتب السياسي لـ”طالبان” في قطر، سهيل شاهين، أن الحركة تعتزم تشكيل “حكومة إسلامية” تضم أيضا أعضاء من غير الحركة.

ومنذ مايو/ أيار، شرعت “طالبان” بتوسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، ومنتصف الشهر الجاري سيطرت الحركة خلال 10 أيام، على معظم البلاد.

والثلاثاء، فرضت “طالبان” سيطرتها على “مطار حامد كرزاي الدولي” في كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري، وهي المهلة الممنوحة لواشنطن للخروج الكامل من أفغانستان.