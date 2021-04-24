بايدن يعترف بـ "ابادة" الارمن وانقره تدعوه لمراجعة موقفه

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

بايدن: ما جرى للارمن مذبحة

وقال بايدن في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 أبريل 1915، تمثل إبادة جماعية.

وجاء في البيان أن "الشعب الأمريكي يكرم الأرمن الذي لقوا مصرعهم بالإبادة التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل 106 أعوام".

وأشارت "رويترز" إلى أن خطوة بايدن التي تعد رمزية إلى حد كبير، تعني تغيرا جذريا عن سياسة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود حيال مسألة الاعتراف بإبادة الأرمن.

ارمينا ترحب باعتراف بايدن

الى ذلك قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن الأرمن عبر العالم يرحبون باعتراف الولايات المتحدة بتعرض الأرمن للإبادة في الإمبراطورية العثمانية.

وقال باشينيان في بيان نشر على موقعه الرسمي اليوم السبت في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعرض الأرمن للإبادة في الدولة العثمانية عام 1915: "اعتراف الولايات المتحدة بتعرض الأرمن للإبادة يعد رسالة لا بد منها إلى المجتمع الدولي تؤكد أولوية حقوق الإنسان والقيم في العلاقات الدولية. ومن هذه النحاية فإنه مثال مشجه وملهم للذين يريدون أن نبني معا مجتمعا دوليا عادلا ومتسامحا".

وأضاف باشينيان أنه يقدر عاليا موقف بايدن المبدئي واصفا هذا الموقف بأنه يمثل خطوة قوية على طريق الحق والعدل التاريخي ودعم أحفاد ضحايا الإبادة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بايدن اعتراف بلاده بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية، فيما أعلنت السلطات التركية رفض أنقرة بيان الرئيس الأمريكي هذا بالمطلق.

الموقف التركي

طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الولايات المتحدة بالنظر لماضيها، وذلك ردا على اعتراف الرئيس جو بايدن بمذبحة 1915 ضد الأرمن أواخر عهد العثمانيين بأنها إبادة جماعية.

وقال قالن في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت: "نندد بقوة ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي التي تكرر فقط اتهامات الذين تقوم أجندتهم الوحيدة على العداء لتركيا... ننصح الرئيس الأمريكي بالنظر إلى ماضي (بلاده) وحاضرها".