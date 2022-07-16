بدء توافد القادة المشاركين في قمة جدة

بدء في جدة السعودية توافد قادة قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زيارته الأولى للمملكة منذ توليه الرئاسة.

ويشارك بايدن في قمة عربية أمريكية السبت في جدة، يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، ومصر، والأردن، والعراق.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمطار جدة، نظيره البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المشاركين بالقمة.

وتأكد حسب بيانات رسمية من باقي الدول المشاركة، أن يكون التمثيل بالقمة يشمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، فضلا عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء، الممثل الخاص لسلطان عمان، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعرف القمة باسم "قمة جدة للأمن والتنمية"، وفق إعلام سعودي رسمي.

وفق معلومات رسمية، فهذه أول زيارة لبايدن للسعودية منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، والثانية عشرة لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود، وهو أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

وتأتي الزيارة بعد “توتر” شهدته العلاقات السعودية الأمريكية لاسيما مع وصول بايدن للسلطة، وفق مراقبين، قبل أن يتحدث الأخير عن إعادة توجيه العلاقات مع المملكة.

وقادما من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة

المملكة لدى واشنطن، في زيارة تستمر يومين، ستشمل حضوره قمة عربية أمريكية، وفق وكالة الأنباء السعودية.