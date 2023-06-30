بغداد تطالب السويد بتسليمها العراقي حارق المصحف

طالب العراق الحكومة السويدية بتسليمها اللاجئ العراقي الذي اقدم على تدنيس وحرق نسخة من المصحف امام مسجد في ستوكهولم، والذي توعد بتكرار فعلته خلال الايام القليلة المقبلة رغم ما احدثته من ردود فعل غاضبة في انحاء العالم الاسلامي.



وفي بيان صحفي الخميس، قال احمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ان بغداد تطالب السلطات السويدية بتسليم الشخص الذي "اهان القران الكريم" من اجل محاكمته في بلده، وذلك باعتباره مواطنا عراقيا.

وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيرة السويد وابلغتها احتجاجها على ما اقدم عليه اللاجئ من اصول عراقية سلوان موميكا.

وقالت الوزارة في بيان انها طالبت الحكومة السويدية من خلال السفيرة باجراءات لمنع تكرار الاساءة للقران الكريم، واكدت في الوقت نفسه ان حرية التعبير لا تبرر الإساءة للمقدسات

وكان سلوان موميكا (37 عاما)، وهو مسيحي سرياني اعلن الحاده، قد اقدم على تدنيس واحراق نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

وسمحت الشرطة السويدية للرجل الذي كان يتزعم سابقا فصيلا مسلحا في الموصل قبل فراره الى هذا البلد الاسكندنافي، بالقيام بفعلته بعد قرار قضائي اعتبر ما سيقوم به امرا يندرج في اطار حرية التعبير ولا تمنعه المخاطر الامنية.

ولاحقا، اعلنت الشرطة انها تقدمت بشكوى ضد موميكا تتهمه فيها بالتحريض على الكراهية.

كانت الشرطة رفضت طلبا تقدم به اللاجئ العراقي قبل ثلاثة اشهر من اجل السماح له بحرق المصحف أمام السفارة العراقية، ما جعله يلجأ الى المحكمة الإدارية التي وافقت على ذلك.

وأعلن موميكا في مقابلات صحفية الخميس، انه سيحرق العلم العراقي ونسخة أخرى من القرآن امام سفارة بلده الام في ستوكهولم في غضون عشرة أيام.

وزعم انه تلقى الاف التهديدات بالقتل جراء ما قام به من فعل، مؤكدا انه على علم بتأثير ما اقدم عليه.

غضب ودعوات للمقاطعة

وعقب مشاهد اهانته للمصحف، اقتحم متظاهرون مقر السفارة السويدية في بغداد لفترة وجيزة فيما سارعت العديد من الدول العربية والاسلامية الى التنديد والاعراب عن غضبها، فيما توالت الدعوات لمقاطعة البلد الاوروبي الذ سبق ان شهد حوادث مماثلة في السابق.

وفي هذا السياق، فقد دعا الازهر الشريف الى مقاطعة المنتجات السويدية فيما ادان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جريمة حرق المصحف الشريف في السويد .

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان ما اقدم عليه المتطرفون في السويد بحرق نسخة من المصحف يعتبر جريمة نكراء .

ودانت المملكة العربية السعودية السعودية، امس الأربعاء، جريمة حرق المصحف، التي قام بها متطرف سويدي، عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك

ووصفت الرياض العمل بـ"البغيض والمتكرر الذي لا يمكن قبوله بأي مبررات" مشيرة إلى أن هذه الأعمال "تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ان إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، عملاً تحريضياً وعنصرياً مرفوضاً. وفعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً،

وسمحت السلطات السويدية بتظاهرة أحرق فيها رجل بضع صفحات من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم. والشخص الذي أحرق المصحف عراقي يبلغ من العمر 37 عاما، فر من بلاده ، وهي ليست المرة الاولى التي تقدم السلطات السويدية الرعاية والحماية لمتطرفين في اهانة المصحف الشريف

كما رفضت السلطات السويدية نقل التظاهرة الى مكان بعيد عن المصلين لكنها رفضت الطلب وفق بيان صادر عن إمام المسجد، محمود الخلفي، الذي قال إن نحو 10 آلاف مصل يتوافدون على مسجد ستوكهولم في عيد الأضحى كل عام.