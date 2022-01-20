بلاغ حول "تلغيم" مقر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي

أغلقت قوات الشرطة في أوكرانيا الخميس، مقر رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف، بعد تلقيها بلاغا من مجهول حول "تلغيم" المقر، بحسب ما افادت وسائل اعتلام.

ونقلت وكالة روسيا اليوم عن صحيفة فيستي قولها ان الشرطة أغلقت مؤقتا الدخول إلى مقر زيلينسكي الواقع في شارع بانكوفايا من أجل فحص المبنى على خلفية تلقي البلاغ.

وانتشرت عدة سيارات للشرطة وأخرى للإسعاف أمام مقر الرئيس الأوكراني الغائب حاليا عن كييف حيث سبق أن وصل الخميس إلى وارسو لإجراء محادثات مع الرئيس البولندي، أنجي دودا.

وجاءت الانباء حول تلغيم مقر الرئيس الأوكراني بالتزامن مع تأكيده الخميس أن ضمان أمن القارة الأوروبية مستحيل بدون استعادة "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"، في وقت تخشى الأخيرة غزوًا روسيًا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو موزّع إن ضمان "الأمن الشامل في أوروبا مستحيل بدون استعادة سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا".

رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي

وتوعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، بالرد على أي تجاوز للقوات الروسية باتجاه الحدود الأوكرانية، وذلك بعدما أثار الرئيس جو بايدن انتقادات بقوله "إن توغلا روسيا محدودا يمكن أن يستدعي ردا أقل".

وقال بلينكن للصحفيين في برلين الخميس: "كنا واضحين جدا طوال الوقت، إذا تحركت أي قوات عسكرية روسية عبر الحدود الأوكرانية وارتكبت أعمالا عدوانية جديدة فإنها ستُقابل برد سريع وشديد من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

واكد الوزير الأميركي أن القوى الغربية "متحدة" في مواجهة روسيا التي لا تملك قوة مماثلة، بحسب قوله.

وأضاف: "الغربيون يعملون معا وبصوت واحد عندما يتعلق الأمر بروسيا. هذه الوحدة تعطي قوة لا تملكها روسيا ولا يمكنها بلوغها"، فيما جاءت تصريحاته عقب محادثات في العاصمة الألمانية شاركت فيه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن أي عمل عدائي روسي جديد في أوكرانيا ستكون له "تداعيات خطيرة".

وأضافت "نحض روسيا على اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد، وأي موقف أو عمل عدائي جديد ستكون له تداعيات خطيرة".