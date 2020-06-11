ترامب يؤكد التزام أمريكا باتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن مصر خلال اليوم الثاني من اجتماعات مفاوضات السد، تمسكت بوثيقة واشنطن، كأساس للتفاوض الحالي بشأن سد النهضة. وأوضحت أن “الوفد الإثيوبي وعد بتقديم مقترح متكامل (لم يوضحه) للاجتماع”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على وثيقة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، باعتباره اتفاقا “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/ آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الري المصرية أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد “النهضة” الإثيوبي، لم يكن إيجابيا ولم يصل إلى نتائج.

وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو/ حزيران) الجاري، حسب بيان للوزارة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس. (وكالات)