ترامب يشكو عرقلة المحاكمات لحملته الانتخابية

شكا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من ان المحاكمات التي بات يواجهها في العديد من القضايا باتت تعيق حملته الانتخابية، وبما يهدد فرصه التي يرى انها اكيدة في الفوز مجددا برئاسة البلاد.

ووجه مؤخرا الاتهام إلى ترامب للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر في قضايا تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بصورة غير قانونية وبما يهدد الامن القومي، وكذلك تزوير سجلات مدفوعات لممثلة اباحية واستخدام طرق ملتوية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفي خطاب ألقاه في ويندهام بولاية نيوهامشير الثلاثاء، وصف الملياردير البالغ 77 عاما، المسؤولين الذي يحققون في تلك القضايا بانهم "مختلون" عقليا.

وتعد ويندهام إحدى اكثر المدن تاييدا للجمهوريين في نيوهامشير، علما ان نسبة كبيرة من سكانها تدعم ترامب الذي يتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، وبفارق واسع عن كافة منافسيه بحسب ما تظهره استطلاعات.

وقال ترامب ان هذا الاداء "الممتاز" في الاستطلاعات هو ما دفع الرئيس الحالي جو بايدن "خصمي السياسي الفاسد والمحتال" الى اعطاء الامر ببدء التحقيقات.

واضاف ان ذلك جاء بهدف اجباره على الابتعاد لفترات طويلة عن الحملات الانتخابية وانفاق المزيد من الاموال للدفاع عن نفسه في مواجهة "اتهامات زائفة ومفبركة" على حد وصفه.

مزيد من المحاكمات في الطريق

ومن بين 14 استطلاعا اظهرت نتائج متقاربة بين الرجلين، لم يتفوق ترامب على بايدن سوى باثنين فقط، وخسر امامه في ثمانية وتعادلا في اربعة من تلك الاستطلاعات.

ومثُل الرئيس السابق أمام محكمة فدرالية في واشنطن الخميس، حيث دفع ببراءته من تهم التآمر على مؤسسات الدولة من خلال محاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020، فيما يتوقّع توجيه مزيد من التهم إليه في جورجيا على خلفية القضية ذاتها.

وكانت قاضية فدرالية امرت الشهر الماضي ببدء محاكمته في ايار/مايو العام المقبل في قضية الوثائق السرية.

وايضا وجه الاتهام الى ترامب بتزوير سجلات مدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وخلافا للتوقعات، فقد اسهمت الاتهامات التي تلاحق ترامب في تصاعد شعبيته بصورة كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، علما انه تعهد بان يمضي في حملته الانتخابية حتى لو تمت ادانته في تلك الاتهامات.

واضافة الى التهم الحالية، يواجه ترامب شكوى قضائية تتمحول حول اتهامه من قبل الصحفية السابقة إي. جين كارول بالاعتداء عليها جنسيا، هذا الى جانب انه ملاحق من قبل ولاية نيويورك التي تطالبه بربع مليار دولار استولى عليها عن طريق الاحتيال.