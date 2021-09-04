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تركيا.. شابة تقفز من نافذة مرتفعة هربا من خاطفيها

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:25
تركيا
تركيا

أظهر مقطع فيديو متدوال في واقع التواصل الاجتماعي، شابة وهي تقفز من نافذة أحد المباني في مدينة أنطاليا التركية، وذلك من أجل الفرار من خاطفيها.

ووفقا لصحيفة "جمهوريت" التركية، فقد قفزت فتاة تدعى شيرين (19 عاما) من نافذة ترتفع 10 أمتار عن الشارع، لتسقط مرتطمة بسيارة متوقفة، ثم بالرصيف.

وبحسب الصحيفة، فقد ادعت شيرين بأنها كانت مُحتجزة قسرا، وأنها كانت رهينة لأشخاص قادمين من إيران حاولوا بيعها.

ونقلت الصحيفة عن شيرين قولها "اختطفوني وأخذوني رهينة، جاؤوا من إيران. هذه منظمات، حاولوا بيعي".

من جهتها، باشرت السلطات التركية تحقيقها بالحادث للبحث في ملابساته.

ووفقا لصحيفة "تقويم" المحلية، فقد كانت الشابة تصرخ "أنقذوني" خلال قفزها من النافذة.

وتظهر الشابة في الفيديو خلال محاولتها القفز، بعدما أدلت قدميها من النافذة، قبل أن تقفز بطريقة متهورة بالتزامن مع وجود عدد من المارة الذين هرعوا لمساعدتها وطلب الإسعاف.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فقد حاول المارة ثني الشابة عن القفز والعودة إلى داخل المنزل، إلا أنها لم تستجب لهم.

وأصيبت الشابة بجروح جراء سقوطها، وظهرت صورها مرتدية دعامة للعنق خلال تعامل كوادر الإسعاف معها.

كلمات دالة:تركيا

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