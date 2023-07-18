تسجيل صوتي يكشف آخر ما قاله وائل الإبراشي قبل وفاته

نشر الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي تسجيلًا صوتيًا للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، الذي كشف فيه عن أسرار مرضه لأول مرة وأعرب عن تمنياته بالشفاء والعودة لجمهوره.

وتم تداول التسجيل الصوتي الأخير الذي يعود لفترة قبيل وفاة الإبراشي في يناير 2022، حيث أكد الشناوي أن الإبراشي كان يتعافى تدريجيًا من إصابته بفيروس كورونا، وسجل رسالته مرتين قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.

وتوفي الإبراشي عن عمر يناهز 59 عامًا في يناير 2022، بعد معاناة طويلة مع المرض الذي أصابه في ديسمبر 2020، وتعرض لتليف في الرئة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وقد خضع للعلاج في المستشفى لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، إلى أن تم الإعلان في مارس 2021 عن تعافيه وخروجه من المستشفى، لكنه للأسف توفي بعدها.

الإبراشي يخاطب جمهوره

وفي التسجيل الصوتي المنشور، تحدث الإبراشي مخاطبًا جمهوره وأعرب عن ألمه الشديد خلال فترة غيابه وابتعاده عن التواصل مع المشاهدين، مشيرًا إلى أن الألم الحقيقي الذي شعر به كان نتيجة ابتعاده عن عالم الإعلام وفقدان الاتصال بالجمهور الذي يمنحه الحياة الحقيقية.

التسجيل الصوتي الأخير للإعلامي #وائل_الإبراشي.. أسرار عن مرضه لأول مرة pic.twitter.com/9OVvbVPcDb July 18, 2023

وعبّر الإبراشي في التسجيل المنشور عن أمله في العودة للتواصل مع الجمهور واستعادة الحياة الحقيقية التي يحبها، متمنيًا أن يتعافى ويتجاوز هذه التجربة الصعبة بأفضل حال، كما أكد أيضًا أنه يرغب في استفادة من تلك المحنة والنجاح في التطور وتحقيق إنجازات جديدة.

نقطة تحول

وختم الإبراشي بتعبيره عن أمله في أن تكون تلك المحنة نقطة تحول في حياتنا نحو الأفضل، وأن نستخلص الدروس من التجارب الصعبة والمؤلمة التي نواجهها.

وائل الإبراشي، الذي ولد في محافظة الدقهلية في مصر، كان صحفيًا وإعلاميًا مرموقًا، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، بما في ذلك برنامج "التاسعة" و"العاشرة مساءً"، كما قدم الإبراشي برامجه على القنوات المصرية المرموقة وحقق شهرة واسعة بفضل أسلوبه الاحترافي وتغطيته الشاملة للأحداث.