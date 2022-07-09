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تسويق غير مسبوق للأردن خلال كأس العالم بقطر

منشور 09 تمّوز / يوليو 2022 - 10:12
البتراء الأردنية
البتراء الأردنية

كشف مدير عام هيئة تنشيط السياحة ، عن الانتهاء من توقيع اتفاقية بشأن تسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر.

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وبين عبد الرزاق عربيات ان التسويق سيكون "عبر حملات إعلانية في المطارات وقطار الأنفاق والمراكز التجارية بشكل غير مسبوق"، مشيرا إلى وجود حملات مشابهة في السعودية والكويت وعدة دول أوروبية.

وأشار عربيات إلى أن هذه الحملات ستنعكس بشكل إيجابي على أعداد السياح وخاصة من الدول الأوروبية وتتزامن مع عودة تدريجية للطيران منخفض التكاليف. ونعوّل بشكل كبير على شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وستستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وستجمع المباراة الافتتاحية للمونديال منتخبي هولندا والسنغال.

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