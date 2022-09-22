تظاهرات إيران.. 11 قتيلا بينهم 3 شرطيين قضوا طعنا بالسكاكين

أسفرت التظاهرات المتواصلة في إيران لليوم السادس احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق"، عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 شرطيين قضى 3 منهم طعنا بالسكاكين، وفق حصيلة اعلنتها السلطات الخميس.

وقالت وكالات أنباء إيرانية ان ثلاثة شرطيين ممن جرى استدعاءهم لمواجهة المتظاهرين، قتلوا الأربعاء طعناً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص، احدهم في تبريز شمال غربي البلاد، ومشهد (شمال شرق) وقزوين (وسط).

وكان قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز وسط البلاد. فيما لقي سبعة متظاهرين مصرعهم، أحدهم طعناً بالسكين الأربعاء في قزوين.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فقد اعتقلت الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء زيارة لها إلى طهران في 13 من الشهر الجاري، واقتادتها "شرطة الأخلاق" إلى أحد المراكز التابعة لقسم الشرطة والاستخبارات العسكرية "من أجل النصح والإرشاد".

وقد فارقت الحياة بعد ثلاثة أيام من نقلها من مكان احتجازها إلى المشفى. وقالت السلطات إنها أصيبت بنوبة قلبية، بينما أكدت أسرتها إنها لم تكن تعاني أي مشكلة صحية.

ويقول ناشطون ان مهسا، وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران. واسمها الكردي زينة، قد تعرضت لضربة على الرأس خلال احتجازها، وهو أمر تنفيه السلطات التي أعلنت فتح تحقيق في الحادث.

ومن بين المظاهر التي لفتت الانظار خلال الاحتجاج، قيام نساء بنزع حجابهن واحراقه وسط الطريق، بينما قصت اخريات شعورهن وسط هتافات "لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة".

"الناس غير راضين"

وليل الأربعاء، خرجت مظاهرات في مدن عدة ولا سيما في شمال إيران، وأفاد نشطاء عن وقوع اشتباكات خصوصا في مدن بينها أورميا وسردشت.

وبدأت المظاهرات الجمعة في محافظة كردستان الإيرانية، مسقط رأس أميني.

الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني هي الاكبر في ايران منذ اضطرابات نوفمبر/تشرين الثاني 2019

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين في جنوب البلاد، وهم يضرمون النار بصورة عملاقة على جانب مبنى للجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الذي قتل في ضربة أميركية بالعراق في 2020.

ولجأت الشرطة الى اطلاق الغاز المسيل للدموع وفرقت حشودا جمعت قرابة ألف شخص، مع امتداد.رقعة الاحتجاجات إلى 15 مدينة

واغلق متظاهرون طرقا وعطلوا حركة المرور في بعض المناطق وأشعلوا النار في حاويات النفايات وسيارات الشرطة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وردّدوا شعارات مناهضة للنظام، كما هتفوا "الموت للدكتاتور" في اشارة الى المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي.

ورغم القيود التي فرضت على الإنترنت، لكن اعدادا هائلة من المقاطع التي توثق ما يجري قد وجدت طريقها الى الشبكة.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن تضامنه مع النساء الإيرانيات، وحيا المتظاهرين في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد وقت قصير على كلمة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال بايدن: "نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات، والذين يتظاهرون اليوم دفاعا عن أبسط حقوقهم".

ومن جانبه، حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي القادة الايرانيين، ونبههم الى ان "الناس غير راضين عن الاتجاه الذي سلكوه.

والاحتجاجات الحالية في إيران هي الأخطر منذ اضطرابات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشأن ارتفاع أسعار الوقود.

إقرأ أيضا:

فلسطيني يحاول اقتحام مطار "بن غوريون" الاسرائيلي

الغنوشي: السلطات التونسية تفتعل التهم بحق قيادات "النهضة"

الصين.. الحكم بإعدام وزير سابق بتهمة الرشوة والتنفيذ بعد عامين

بريطانيا تدرس نقل سفارتها للقدس