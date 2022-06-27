تغريدات وفيديوهات مزعومة لعائلة قاتل الطالبة ايمان ارشيد: ابننا بريء

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لمحادثات تعود لاقارب عائلة المتهم بقتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية في الاردن عدي حسان والذي قال الامن الاردني انه انتحر اثناء محاولة القبض عليه، واكد الامن العام الاردني انه سيلاحق صاحب الفيديو الذي ادعى انه عم القتيل

عائلة المتهم: ما جرى سيناريو ضد عدي

وعلى الرغم من التعاطف الكبير والتأييد الشعبي الواسع لانتهاء الحادثة، وتعرف والد الطالبة ايمان على جثة المتهم المنتحر ، الا ان عائلة الاخير خرجت لتؤكد براءته ، بل ذهب فيديو لشخص قال انه عم القاتل المزعوم لاتهام اجهزة الامن بفبركة النهاية المأساوية للمتهم .

فيديو لـ عم عدي حسان

الفيديو الاكثر اثارة لشخص قال انه عم القاتل المزعوم عدي حسان، وبدا بالاية الكريمة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}

وقال انه عم المغدور عدي حسان المتهم بقتل الطالبة ايمان ارشيد في جامعة العلوم التطبيقية "الذي قتل زورا وبهتانا من الامن الاردني العام والذي لم يثبت لحد الان اي دليل ثابت ورسمي على ادانته بالجريمة، كما انه لم ينتحر وقتل بدم بارد لاتمام المسرحية "

وقال ان ما تم تداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مفبرك وعاري عن الصحة

وقال المتحدث انه بصفته ممثلا لعائلته في الاردن والشتات ننفي ونستنكر ما اعلن عنه ولن نقبل بدفن الجثة حتى يتبين لنا تورطه بالدليل القاطع

وطالب عائلة ارشيد وعائلته بالبحث عن الحقيقة الغامضة لان المصاب واحد

الامن الاردني سيلاحق صاحب الفيديو

وبعد الاعلان عن محاولة انتحار المتهم بالجريمة ونقله الى المشفى حيث اعلنت وفاته، قال الامن الاردني ان "الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة".

وفي تعليقه على الفيديو قال الأمن العام الاردني ان الشخص الذي ظهر في فيديو مدعياً ان قاتل الطالبة ايمان لم تثبت عليه التهمة وبانه لم ينتحر هو مواطن فلسطيني واخر زيارة له للأردن كانت في عام ٢٠١٩ وستتم ملاحقته قانونياً

محادثة مزعومة لابن عم عدي حسان

في صورة لنص محادثة على وسائل التواصل الاجتماعي يقول متحدث رئيسي ان الضحية هو ابن عمه ، وهو غير سوي عقليا ( ع البركة وفق تعبير بلاد الشام) ولم يقد سيارة او يحمل مسدسا في حياته ، وقال انه مسكين وعائلته لم تكن قادرة على التواصل معه، واضاف ان افراد اسرته في السجن

الامن العام يشرح تفاصيل مطاردة عدي حسان

وامس الاحد، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) بحسب التقرير الطبي الأولي ، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

الامن يكشف هوية القاتل ويوضح حيثيات مقتله👇



*الأمن العام توصل الى مكان القاتل المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" ومن مواليد 1985، وحاصر مزرعة اختبأ بها في منطقة بلعما.

القاتل رفض تسليم نفسه، وهدد بالانتحار قبل أن يطلق النار على نفسه في منطقة الصدغ الايمن من الراس#إعدام_قاتل_ايمان pic.twitter.com/64cVz65NuY — Maya rahhal (@Maya1media) June 26, 2022

وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.

وأضاف ان الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول الى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول اخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة .

وأوضح ان القاتل توارى عن الانظار فور ارتكابه للجريمة دون ان يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون..