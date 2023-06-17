تفاصيل جديدة صادمة: المتهمة بقتل طفلها وأكله تدعي تأثرها بالسحر

كشفت المتهمة المصرية بقتل طفلها وطهي جثته وأكله عن تفاصيل جديدة، مدعية أنها تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها الجريمة.

وأفادت خلال جلسة المحاكمة اليوم السبت، في محكمة جنايات الزقازيق، بأنها استشارت شيخًا أكد لها أنها تعاني من سحر ويجب عليها فعل أي شيء لفكه والتخلص منه.

وزعمت المتهمة أنها ارتكبت جريمتها بقتل طفلها للتخلص من هذا السحر، وفقًا لما ألهمها تفكيرها.

وأشارت المتهمة إلى أنها كانت تواجه بعض الأحداث الغريبة والمريبة، ولذلك ذهبت لاستشارة الشيخ الذي أكد لها أن ما تعانيه هو نتيجة سحر.

وأكدت المتهمة أنها شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهي جثته.

تفاصيل الجريمة

يشار إلى أنه تم الكشف عن تفاصيل الجريمة المروعة التي وقعت في محافظة الشرقية في مصر قبل بضعة أسابيع، حيث قامت سيدة بذبح طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهي جثته وأكلها.

وأعلنت النيابة المصرية أن الأم اعترفت بارتكاب الجريمة، وتمكن فريق من المحققين من جمع أدلة تؤكد صحة الواقعة.

وذكرت النيابة أنها تلقت بلاغًا من قسم شرطة فاقوس في محافظة الشرقية يفيد بقتل الأم لابنها وتقطيع جسده وإخفاء أجزائه في منزلها.

وأشارت النيابة إلى أنه تم العثور على جميع أجزاء جسد الطفل والأدوات المستخدمة في الجريمة وآثار الدم في جميع أنحاء المنزل.

دوافع وأسباب الجريمة

وفي خلال التحقيقات، قدمت المتهمة اعترافات مفصلة حول تنفيذها للجريمة، وكشفت عن دوافعها وأسبابها، بالإضافة إلى توضيح كيفية التخطيط والتنفيذ، كما قامت المتهمة بإعادة تمثيل الجريمة في موقع الواقعة لإيضاح طريقة ارتكابها.

وأكدت النيابة أنه لم يتم تأكيد وجود أي اختلال عقلي أو مشاكل صحية نفسية للمتهمة كعامل يمكن أن يكون سببًا لارتكابها الجريمة، فقد توصلت التحقيقات إلى عدم وجود أي دليل على عدم سلامة قواها العقلية والنفسية، وتوجد شواهد وأدلة كافية سواء من خلال التفتيش والتحقيق مع المتهمة أو استجواب الشهود تؤكد استقرار وصحة حالتها العقلية والنفسية. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات المستمرة

