جندي أمريكي يخنق مشردا حتى الموت (فيديو+18)

وثق مقطع فيديو داخل مترو أنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية تسبب شخص في وفاة مشرد بعد أن قام بخنقه مدة 15 دقيقة تقريبا وفقا لوسائل إعلامية أمريكية.

وبدأ الحادثة التي وصفها نشطاء بالمرعبه عندما بدأ راكب يبلغ من العمر 24 عام بمهاجمة رجلا بلا مأوى عندما بدأ الأخير بالصراخ على الركاب.

وأشارت تقارير أن جوردان نيلي البالغ من العمر 30 عاما كان بلا مأوى وحدثت له نوبة مرض عقلية على متن قطار في مانهاتن السفلى بعد ظهر يوم الاثنين عندما قفز الشاب لتقييده وضبط إيقاع حركته.

جندي أمريكي يخنق مشردا حتى الموت (لقطة شاشه)

وأفادت الشرطة الأمريكية إن الشاب أبيض البشرة الذي تم تحديده على أنه جندي من مشاة البحرية يبلغ من العمر 24 عاما من كوين وقام بتنويم نيلي من الخلف وخنقه حوالي 15 دقيقة الأمر الذي تسبب في إغماء نيلي، حيث أن الإسعاف لم يتمكنوا من إنعاشه عندما وصلوا اليه.

A former Marine put a New York subway passenger in a headlock until he died



Some witnesses said he was acting in a hostile and erratic manner before the Marine put him in a headlock



Police say the Marine would not be charged in the incident pic.twitter.com/NHmUcEWyHs — Ronald Kelly (@RonK3l) May 3, 2023

وقال شاهد عيان الذي قام بتصوير المواجهة أن نيلي كان يصرخ في القطار أنه ليس لديه أي طعام أو شراب ولا يهتم إذا ذهب إلى السجن قبل أن يقيده أحد جنود البحرية.

وبينت مصادر إنفاذ القانون إن نيلي تعرض للعديد من الاعتقالات في سجله من ضمنها المخدرات والسلوك غير المنضبط وكذلك الاعتداء.

ولفتت المصادر أيضا إلى أن نيلي كان يعيش في الشوارع مع تاريخ مسجل من الأمراض العقلية.

واحتجاز جندي البحرية بعد المواجهة الدامية لكن أطلق سراحه دون توجيه أي تهمه إليه.

وأكد مكتب مدعي عام مانهاتن أنه يحقق في وفاة نيلي بما في ذلك ما إذا كان سيوجه اتهامات ضد الرجل الذي قام بخنقه.