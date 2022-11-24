جنين.. الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا ويمنع حركة البضائع

منع جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة البضائع والسلع حتى إشعار آخر، بعد أن فرض إغلاقا على مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بأغلاق حاجزي الجلمة وسالم العسكريين المؤديين إلى جنين وفي كلا الاتجاهين ومنع حركة البضائع والسلع، وتنقل العمال من جنين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ومنع أي دخول إلى المدينة.

وجاءت كل هذه الإجراءات اثر احتجاز مسلحين فلسطينيين جثة شاب إسرائيلي منذ يومين بعد أن لقي مصرعه في حادث سير.

ويعتقد الشباب المسلحون أن الجثة تعود لمجند في الجيش الإسرائيلي.