حركة الشباب تقتحم مجمعا يضم سفارات وبعثات اجنبية في محيط مطار مقديشو

قالت وسائل اعلام الاربعاء، ان اصوات اطلاق نار سمعت قرب مطار مقديشو اثر هجوم شنته حركة الشباب الاسلامية المتطرفة واقتحمت خلاله مجمعا دبلوماسيا في محيط المطار.

وقالت قناة العربية ان قتالا عنيفا يدور قرب قاعدة جوية قرب مطار مقديشو الدولي.

فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود قولهم ان عملية إطلاق نار تجري قرب المطار، بعدما تصدّت قوات الأمن لمسلّحين اقتحموا مجمّعاً في محيطه.

وفي الغضون، أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية أنها تشن هجوماً على مجمع حلني الذي يضم مقرات سفارات وبعثات اجنبية.

وقال أحد العاملين لدى جهاز أمن المطار ان "هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليست لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حالياً".

وتفيد الأنباء الأولية، بأن المسلحين يستهدفون مقارا أمنية مختلفة في العاصمة الصومالية مقديشو، وأن ثلاثة من المهاجمين قتلوا فيما أصيب نائب قائد شرطة المطار الدولي.

وفي وقت سابق حذر مسؤول عسكري أمريكي من أن انسحاب واشنطن فاقم صعوبة محاربة "الشباب".

ونفذت قوات الأمن الصومالية الثلاثاء، عملية أمنية واسعة في مختلف أحياء العاصمة مقديشو لتثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار قبل حلول الشهر الكريم.

ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من الصومال مطلع يناير 2021، ارتفعت وتيرة التهديدات الأمنية التي تشكلها حركة الشباب الإرهابية، وفق مسؤولين أمريكيين.

وقال الجنرال ستيفان تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، إن "سحب القوات الأمريكية من الصومال وتموضعها في كينيا أكثر خطورة بالنسبة للهجمات الإرهابية من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأضاف، ردا على أسئلة من لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن "قرار الرئيس (الأمريكي السابق دونالد ترامب) بسحب القوات من الصومال زاد من صعوبة محاربة حركة الشباب"، وفق إعلام محلي.

وأشار تاونسند إلى أن حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي "المجموعة الأسرع نموا والأغنى والأكثر دموية في العالم".

ولفت إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من الصومال عرض الأمريكيين في الدول المجاورة لخطر أكبر.

وقال تاونسند: "وجهة نظرنا هي أن حربنا الحالية مع الإرهابيين خارج الصومال أدت إلى تحديات وتهديدات جديدة لقواتنا"، مقدرا أن "هذا غير فعال وغير كاف ويعرض قواتنا لخطر أكبر من ذي قبل".

وتأتي تصريحات تاونسند في وقت تعاني فيه كينيا من هجمات إرهابية عنيفة ومتكررة من حركة الشباب إثر سحب أكثر من 700 جندي أمريكي وإعادة تموضعها بالدول المجاورة.