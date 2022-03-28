تفاصيل جديدة عن عملية الخضيرة وحزب الله يباركها

اثنى حزب الله اللبناني على هجوم الخضيرة الذي أسفر عن مقتل عنصرين في الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الأحد، ودعا الى تبني قرار المقاومة للتصدي لاتجاه التطبيع، وامرت اسرائيل باجراءات امنية فيما كشفت عن تفاصيل جديدة للعملية

اجراءات امنية اسرائيلية

وأمر بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بتعزيز العمليات الاستخباراتية والميدانية، ورفع اليقظة وزيادة أنشطة ما وصفه بـ “مكافحة الإرهاب” في جميع الساحات والقطاعات.

وبحسب موقع واي نت العبري، جاء ذلك في أعقاب تقييم أجراه صباح اليوم بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، وغيرهم من الضباط.

وفي السياق، زعم الشاباك أنه عثر الليلة الماضية على أسلحة منها مسدسات وبنادق، وأجهزة خلوية، ووثائق وأجهزة كمبيوتر، وكتب وتسجيلات مرتبطة بتنظيم داعش، خلال حملة قام بها في مدينة أم الفحم.

وبحسب الموقع العبري، فإن الشاباك اعتقل 5 من أقارب منقذي العملية أمس بينهم شقيق أحدهما، بحجة أنهم (أي المعتقلين) يشتبه بتقديمهم المساعدة للمنفذين وأن بعضهم قد يكون جزء من خلية تابعة لداعش.

حزب الله يبارك عملية الخضيرة

وفي بيان له، قال “حزب الله”: “نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة”، معتبرا أن “العملية تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الإمكانات والأدوات، المتاحة وبما يتناسب مع طبيعة المعركة وطرق المواجهة المختلفة”.

التصدي للتطبيع

وأضاف “حزب الله”: هذه العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل وهي أهم وأبلغ ردٍ عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو”.

وتابع: “الشعب الفلسطيني يؤكد كل يوم أن لا مكان للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم بل هي مواجهةٌ بطوليةٌ متصاعدةٌ حتى النصر والتحرير الكامل”.

داعش يتبنى

تبنى تنظيم "داعش" هجوم الخضيرة الذي أسفر عن مقتل عنصرين في الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد.

وقال التنظيم في بيانه: "قتل عنصران من الشرطة الإسرائيلية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج لمقاتلي الدولة الإسلامية".

تفاصيل عملية الخضيرة

ونفذت العملية من قبل شابين فلسطينيين هما إبراهيم وأيمن اغبارية، وكلاهما من سكان أم الفحم داخل الخط الأخضر.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن المنفذين وصلا إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة عند الساعة 8:40 من مساء أمس بتوقيت القدس المحتلة، ووضعا مركبة خاصة بهما في مكان قريب وترجلا حتى وصلا إلى محطة الحافلات وانتظرا لوقت قصير بهدف محاولة جمع عدد أكبر من الإسرائيليين، وبعد ثوانٍ من نزول الركاب من الحافلة، أطلقوا النار على 3 إسرائيليين كانوا داخل محطة للحافلات، ما أدى لمقتل شرطي وشرطية إسرائيليين، وأصابا الثالث بجروح خطيرة.

وواصل المنفذون إطلاق النار دون توقف، بما في ذلك تجاه راكب دراجة نارية كان يمر في المنطقة، وسمع عناصر وحدة سرية تابعة لقوة “حرس الحدود” كانوا يتناولون الطعام في مطعم مجاور، إطلاق النار، وركضوا مسافة 50 مترًا، ودخلوا في اشتباك مع المنفذين قبل أن يتمكنوا من قتلهما، فيما أصيب شرطيان من عناصر الوحدة السرية بجروح متوسطة.

ووفقًا للموقع، فإن المنفذين كانا بحوزتهما أسلحة رشاشة ومسدسات وسكاكين ورصاصات وصل عددها إلى أكثر من 1000، وبعضها مسروق من الجيش الإسرائيلي.

وقال أحد ضباط الوحدة السرية الذين خاضوا اشتباكًا مع المنفذين، إنه كان يقف قرب أحد المباني ولم يدخل المطعم بعد، وحين سمع إطلاق النار وصل للمكان ووجد أحد المنفذين بحوزته بندقية M16، وأنه بادر بإطلاق النار عليه برصاصة واحدة في منتصف رأسه وقتله على الفور، فيما كان المنفذ الثاني يتمركز خلف مركبة مازدا تعود للمنفذين وصلا إلى مكان العملية عبرها، وتبادل مع ضباط آخرين إطلاق النار معه قبل أن يتمكن من الوصول إليه عبر جناح المركبة ويقوم بتصفيته.

ويظهر من فيديو كاميرا أمنية وثقت الهجوم، أن أفراد من الشرطة الإسرائيلية كانوا بالمكان ردوا بإطلاق النار تجاه المنفذين قبل أن يهربوا من المكان دون معرفة فيما إذا أصيبوا فيه، إلا أن إطلاقهم النار لم يمنع المنفذين من الاستيلاء على سلاح مجندة واستخدامه لمواصلة هجومهم.

وقال موظف في متجر قريب من الهجوم، إن المنفذين كانوا ينتظرون وصول الحافلة وحين اقتربت تم فتح النار عليها، وأطلقوا رشقات نارية بعد أن أطلقا طلقتين فقط في البداية، ولمدة دقيقتين تم إطلاق عدد كبير من الرصاص تجاه الحافلة ومحيطها.

ووفقًا للموقع العبري، فإن تدخل أفراد الوحدة السرية الذين تصادف وجودهم في مطعم قريب منع المنفذين من قتل عدد آخر من الإسرائيليين.

وقال والد الشاب أيمن اغبارية، أن عائلته صدمت من الهجوم ولم تكن تعلم أنه يخطط لتنفيذه، وأن نجله كان يقضي معظم وقته في غرفته أو في العمل، ولم نشعر أنه كان يخطط لشيء.

وبحسب الموقع، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس تنفيذ عملية اعتقال إداري بحق مشتبه بهم في إمكانية تنفيذهم هجمات وخاصة ممن اعتقلوا سابقًا بتهمة تأييد تنظيم “داعش” الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وبحسب جهاز الشاباك، فإن إبراهيم اغبارية كان معتقلًا لدى الجهاز سابقًا بتهمة تأييد تنظيم داعش ومحاولته الانضمام للتنظيم، واعتقل لمدة عام ونصف، في حين أيمن اعتقل لمدة أسبوعين للاشتباه بحيازته أسلحة ولم تثبت عليه التهمة.

ولم تتوصل التقييمات الأولية للأمن بوجود صلة مباشرة للمنفذين مع أي بنية تحتية، أو مع منفذ عملية بئر السبع “محمد أبو القيعان” الذي كان مؤيدًا هو الآخر لتنظيم داعش.

ويشتبه بأن المنفذين كانا يحاولان الوصول إلى مطعم بيع الشاورما في المكان لمواصلة العملية وقتل من بداخله، قبل أن يصل إليهما أفراد الوحدة السرية ويشتبكان معهم ويقتلان.

والقتيلان في العملية هما من قوة “حرس الحدود”، أحدهما من أصول درزية، والأخرى إسرائيلية من نتانيا.