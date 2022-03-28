"داعش" تتبنى هجوم الخضيرة بـ"هجوم انغماسي مزدوج"

تبنى تنظيم "داعش" هجوم الخضيرة الذي أسفر عن مقتل عنصرين في الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد.

وقال التنظيم في بيانه: "قتل عنصران من الشرطة الإسرائيلية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج لمقاتلي الدولة الإسلامية".

وقالت وسائل اعلام ان مستوطنين اسرائيليين لقيا مصرعهما واصيب ستة اخرون عندما فتح فلسطينيان النار في مدينة الخضيرة وسط اسرائيل قبل ان يستشهدا بدورهما.

وتاتي العملية بالتزامن مع اجتماع تستضيفه اسرائيل في منطقة النقب ويضم وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة و 4 وزراء خارجية دول عربية وقعت اتفاق تطبيع مع تل أبيب منذ سنتين.

وسيشارك بالقمة المقرر إجراؤها في سديه بوكير بالنقب لأول مرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى جانب نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، بالإضافة إلى وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، من الجانب العربي.

كما تأتي العملية بعد ايام من مقتل 4 مستوطنين بينهم نساء في عملية في بئر السبع في النقب الفلسطيني المحتل حيث قام المنفذ بداية بعملية دهس للمستوطنين قبل ان يترجل ويبدأ في عملية الطعن.