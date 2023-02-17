خبراء: الزلزال الكبير سيضرب اسطنبول والكارثة قادمة

نقلت صحيفة تركية توقعات علماء جيولوجيين وخبراء زلازل تشير الى كارثة ارضية كبيرة ستضرب اسطنبول، مشيرين الى ان زلزال كهرمان مرعش الذي اوقع اكثر من 40 الف قتيل حتى اللحظة ما هو الا نزهه

زلزال كهرمان مرعش نزهة

ونقلت صحيفة “حرييت” التركية، عن الخبراء والعلماء ان زلزال اسطنبول المتوقع ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وتحدثو عن عواقب كارثية ستحل في تركيا، وذلك من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلا عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية.

اسطنبول قائمة على صفائح زلزالية خطيرة

ويستند علماء الزلازل وخبراء الجيولوجيا في توقعاتهم على أن المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية والادارية لتركيا ، تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية، على بعد 15-20 كيلومترا جنوب ذلك الجزء من شق شمال الأناضول الذي يمر تحت بحر مرمرة. وهذا هو ما يحدد مسبقا التهديد الزلزالي وفق الخبراء .

حجم الدمار المتوقع جراء زلزال اسطنبول

وحسب احصائيات وتقارير الصحيفة التركية فان اسطنبول فيها 1164000 مبنى، و4.5 مليون شقة، كل منها يضم 3.3 شخص في المتوسط، وفي الحسابات فان هزة ارضية قوتها 7.5 درجة أو أكثر على مقياس ريختير، فانها "ستضر 13.492 ألف مبنى بأضرار كبيرة و39.325 ألف مبنى بأضرار شديدة، و136.746 ألف مبنى بأضرار متوسطة، و300.963 ألف مبنى بأضرار طفيفة"

وحسب التقرير الاعلامي المسنود بشهادات وتوقعات الخبراء، فان تضرر 211000 شقة باضرار كبيرة يعني وجود خسائر فادحة ستتكبدها الشقق بمتوسط 1.3 شخص، مشيرة الى انه في اسطنبول هناك 255 ألف بناء تم بناؤها قبل عام 1980، كما تم بناء 538 ألف منها بين 1980 و2000 وبني 376 ألف مبنى بعد عام 2000.

ما بعد زلزال كوجالي

ويذكر تقرير الصحيفة التركية بزلزال كوجالي الذي ضرب البلاد في عام 1999، حيث تم بناء 70 بالمئة من المباني في إسطنبول، أي قبل عام 2000. والحقيقة أن 30 بالمئة منها تم بناؤها بعد عام 2000 وهذا لا يعني أنها غير آمنة، مشيرا الى وجود مجمعات فاخرة يسكنها مئات الأشخاص انهارت في كهرمان مرعش، رغم الحديث عن مقاومتها للزلازل.



ولقي أكثر من 43 ألف شخصا مصرعهم في تركيا وسوريا المجاورة جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، ولا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع فيما يعتبر العثور على ناجين شبه مستحيل ويحتاج الى معجزة