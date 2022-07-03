دعوة لجمع دية قاتل نيرة أشرف في مصر

تقدم أحد المحامين في مصر ببلاغ للنائب العام ضد محام دعا للتبرع بالمال "لدفع دية إنقاذ محمد عادل"، قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، المحكوم بالإعدام مؤخرا.

وجاء في البلاغ المقدم، أن "أحد المحامين أطلق حملة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بمصر نصبا واحتيالا، موجها حملة لجمع دية نيرة أشرف طالبة المنصورة".

وحسب البلاغ، أطلق المحامي الذي يحاول جمع مبلغ الدية حمله عبر "فيسبوك"، وقال فيها إنه بصدد "جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل.. حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع".

وأضاف المحامي صاحب إعلان الدية: "حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة.. هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه".

وقال المحامي مقدم البلاغ إن من المعروف أن "ما روج له أحد المحامين من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون، لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية يدفعها القاتل لأهل القتيل، وإن هذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان".

كما أكد أن "ما دعا إليه ذلك المحامي يمثل تهديدا صارخا لدولة القانون، وخوضا في سير الناس، وأن قانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقا عاما يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به، وكذا حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها".

وأضاف مقدم البلاغ في بلاغه أن "مسلك دفاع المتهم المبلغ ضده على النحو السالف ذكره اكتملت فيه أركان جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات".

واختتم المحامي بلاغه ملتمسا "إصدار الأمر بإدراج اسم محاكم القاتل محمد عادل على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة".