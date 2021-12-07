دمشق وطهران: اميركا تدعم داعش

اتهمت دمشق وطهران الولايات المتحدة الاميركية بدعم واسناد تنظيم داعش الارهابي من اجل خلق مبرر لارتكاب ما وصفته العاصمتان بحرب على الشعبين السوري والعراقي.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد الى طهران حيث حذر أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من مؤامرة "أمريكية صهيونية" لخلق أزمة أمنية في سوريا ومن تداعياتها الخطيرة التي قد تعرض أمن المنطقة بأكملها للخطر.

المقداد: سورية تحارب الارهاب

في الاثناء قال المقداد إنه "مع هزيمة الإرهاب وإرساء الاستقرار النسبي في سوريا، بدأ فصل جديد في التعاون بين البلدين"، مشددا على ضرورة "إعطاء الأولوية للعلاقات الاقتصادية ".

الوجود الاميركي في سورية غير شرعي

ووصف المقداد الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سوريا بأنه انتهاك لمبدأ السيادة وتعد على وحدة أراضي هذا البلد، مضيفا: "تسعى الولايات المتحدة لإحياء الخلايا الإرهابية لمنع الاستقرار الدائم في سوريا".

استقبل الدکتور امیرعبداللهیان، نظیره السوری فیصل المقداد وبحث معه مختلف القضایا الثنائیة والإقلیمیة والدولیة.

وأکد الدکتور أمیرعبداللهیان، على العلاقات الاستراتیجیة بین البلدین، مشیرا الى ضرورة الترکیز بشکل خاص على تعزیز العلاقات الاقتصادیةوالتجاریة.https://t.co/EkWE6HaThE pic.twitter.com/LOoIzWh5db — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) December 7, 2021

والأثنين أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لاستضافة قادة "قمة أستانا" حول سوريا في نسختها المقبلة، كما عبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد، عن ترحيب طهران "بعودة العلاقات الغربية والعربية مع سوريا".